Never ending rodeo : Tout est dans le titre, pas besoin d'écrire une tartine sur ce nouvel album de Zëro, thèse, antithèse, synthèse. Un rodéo sans fin, un voyage électrique à bord d'une voiture éperdue dans une nuit interminable, dans des tourbillons post-rock, noise, ou psychédélique sombres. Des boucles sonores oppressantes se mêlent à des titres qui suintent la tristesse, quand d'autres, plus atmosphériques, jouent avec les graves. Des voix surgissent parfois, sans jamais s'extraire de la musique, exception de "Back on the hillside" où elles sont prépondérantes, comme ça, sûrement juste pour nous surprendre. Pour leur nouvel album, le trio lyonnais Zëro est devenu quatuor avec l'arrivée de Varou Jan (Le Peuple de l'Herbe) en renfort guitare / basse. Cette arrivée semble enrichir et diversifier encore leur univers si complexe et envoutant. Le définir sous la dénomination "post-rock" serait le réduire comme si on décrivait un road trip uniquement par le pays traversé. Un voyage, ce sont des rencontres, des paysages, des villes, des sensations, des couleurs, des humeurs. Never ending rodeo n'est quand même pas tout ça, mais ce serait lui faire offense que de ne le réduire qu'à une étiquette, et ce ne serait que justice que de trouver que c'est une réussite.

Eric

Publié dans le Mag #67