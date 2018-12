Voilà une pochette d'album qui symbolise parfaitement l'univers musical du groupe. Parce que l'on pourrait zapper Zëro, si on ne fait pas l'effort de tendre l'oreille ou de poser son regard, en n'y voyant qu'un dessin abstrait grisâtre pour une musique indie rock alanguie. Alors prends le temps d'observer cette pochette au très beau dessin post apocalyptique et pose-toi pour écouter ce très bon post rock complexe et intriguant de Zëro. Avec un paquet d'albums dans le magasin, ce trio lyonnais bien aguerri (les membres ayant déjà sévi au sein de Deity Guns ou le mythique Bästard), maîtrise donc l'alchimie sonore depuis quelques décennies. De ces formulations insaisissables et atmosphériques, ces partitions noise, electro, post rock, dans lesquelles les voix murmurent, gémissent, psalmodient sans vraiment émerger. Toutes ces bribes sonores, tels de délicats et fragiles ruisseaux se rejoignent progressivement en un cours d'eau puissant et calme. Et tel un fleuve qui cache sous le miroir de l'eau une force gigantesque, si tu t'aventures dans cet Ain't that mayhem ?, tu te retrouveras emporté sans ménagement. Lâche prise et laisse toi entraîner dans ce sympathique courant.

Eric