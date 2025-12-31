Originaire de Nuremberg, le duo allemand Zement, formé par Christian Büdel (batterie, percussions) et Philipp Hager (guitare, synthés, effets, flûte), fait honneur au rock de leurs vieux (ou très vieux). Ce rock sans limite, avec plein d'imagination et d'expérimentation (sous drogue, vous avez dit ?) où l'on pouvait à l'époque lâcher une face de 18 minutes sans devoir négocier avec son label. Eh bien Zement, ce n'est pas loin d'être ça, mais sans les 18 minutes, faut pas déconner quand même ! Passagen, son dernier album (le quatrième), navigue entre krautrock hypnotique ("Move/Procession"), disco-punk ("Station to station"), jazz funky ("Making a living") ou introspectif ("The night we saw the holy ghost"), loops électroniques ("Journeys to a beautiful nowhere", "Baptised at the discotheque"), garage punk ("Back to my looping cave") et dark pop electro ("Better"). Rien que ça ! En le parcourant, tu reconnaîtras aisément certains airs à la Neu!, LCD Soundsystem ou bien Föllakzoid. Passagen a tout de l'album exigeant, ne serait-ce que par le simple choix de vouloir plonger l'auditeur dans des ambiances quasi contradictoires, tout en restant plutôt facile d'accès. Une expérience de la "Deutsche Qualität", ma foi, fort bien sympathique.

Ted

Publié dans le Mag #67