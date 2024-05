Zahn est un trio qui nous vient de Berlin et qui, s'il était venu de Paris, aurait pu s'appeler "Dent" mais pour moi qui ne parle pas l'allemand, Zahn, ça sonne bien. Les gaillards se connaissent depuis pas mal de temps (Chris - basse/claviers - (ex-The Ocean Collective) a joué avec Nic - batterie - au sein de Heads. et Felix - guitare - a tourné avec Einstürzende Neubauten), et n'en ont pas perdu pour graver des idées qui doivent certainement beaucoup aux improvisations. Le résultat, c'est Adria, un double album instrumental dont les pistes s'étendent tant que la répétition des idées n'est pas lassante. À ce moment là, on a toujours un des trois mecs qui trouve une astuce pour relancer la machine, un sample, une modif rythmique, un changement de son... Les titres vivent, se développent, finissent par mourir (d'épuisement ?) laissant la place à une autre composition qui vient occuper l'espace, marquer son territoire. Ce n'est pas vraiment prog, ce n'est pas dans les schémas classiques du post-rock, c'est aussi granuleux qu'aventureux, alors on pourrait qualifier l'ensemble de post-noise-jazz, une impression renforcée quand un saxophone s'incruste. Le projet est ambitieux mais aussi un peu bordélique, le combo ne semble pas se fixer de limites et pourrait avoir du mal à trouver son public mais si tu n'as pas peur et du temps devant toi, tu peux plonger dans leur piscine.

Oli

Publié dans le Mag #58