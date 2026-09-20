Avec The calling, Yü" réussit un véritable tour de force en redonnant un coup de frais au punk et au grunge. Dans une configuration minimaliste - une guitare, une batterie et un chant -, le duo normand pratique ce qu'il appelle de l'arty punk/grunge, avec un son brut, organique, presque minéral. Les huit titres de l'album nous plongent dans leur univers unique, mélange d'influences variées oscillant entre performance scénique burlesque et mythologie religieuse. Ils brisent les codes pour en créer de nouveaux, proposant une esthétique visuelle et sonore résolument originale. Le chant de Noémie incarne parfaitement ce mélange, alternant entre des phases sensorielles et planantes, et d'autres, plus écorchées, torturées. La production de l'album offre un son brut, épuré des dynamiques ostentatoires qui encombrent nombre de sorties actuelles. Ce choix nous plonge dans une musique cathartique, où colère, frustration et mélancolie s'entremêlent. Au final, The calling est une belle promesse musicale, et l'assurance de lives puissants que l'on a hâte de vivre.

Nolive85

Publié dans le Mag #71