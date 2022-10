Vous faites chier les gars ! Mais vraiment quoi !! Oui, c'est à vous que je cause, les Young Harts. Vous croyez que, planqués dans vos montagnes, vous allez vous en tirer comme ça ? Et je vais faire comment moi, maintenant ? Sans déconner. Il va falloir me filer un petit coup de main, car tout ça, c'est à cause (ou plutôt grâce) à vous. Vous croyez sincèrement qu'on écoute All I got, votre deuxième album, comme on sirote une bière tiède ou je ne sais pas quoi ? Mais franchement, vous ne vous rendez pas compte que All I got est addictif ? Qu'une fois lancé, et après multiples frissons et autres remuages de nuque, on stoppe le skeud et on passe à autre chose ? Mais non. NON, NON et NON. C'est foutu, c'est dans nos crânes, impossible de s'en défaire !



Ok, je me calme. Je vais tenter de reprendre mes esprits et d'analyser sereinement la situation. Finalement, je vais vous dire merci. Merci de continuer de nous proposer des hymnes indie punk rock qui défoncent (exemple parmi tant d'autres, "1+1=11" ou "Ornica"). Merci de composer des joyaux de power pop qui scintillent (comme le bouleversant "Climbing", mon morceau préféré de l'album, ou le génial "Appearances"). Ou encore merci de balancer des titres sur lesquels on peut gueuler à tue-tête (encore "1+1=11", "Slip"). Merci de nous surprendre (je n'en dirais pas plus, il suffit d'écouter "Still shining"). 666 fois merci. Comme sur vos précédentes prod', ça transpire la sincérité et les bonnes manières. Inutile de se gratter trop longtemps la barbichette : vos multiples influences punk, indie rock et post-hardcore sont plus qu'assumées. Mieux, vous honorez de la plus belle des manières ceux qui ont forgé votre identité musicale. All I got est un petit bijou de musique électrique (et pas que) jouée avec passion et sans artifice. Le mix de Guillaume Doussaud (Burning Heads, The Eternal Youth) est impeccable, et je ne me trompe pas en affirmant que vous venez de frapper fort. Bingo, comme disent les jeunes sur Instagram le vendredi à l'heure de l'apéro.

Gui de Champi