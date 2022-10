La France compte désormais un certain nombre de groupes à haut potentiel, We Hate You Please Die, Johnny Mafia mais également You Said Strange. Découverts lors d'une des summer sessions de l'Empreinte, un peu par hasard, les YSS avaient produit un set au cordeau de rock indé qui nécessitait se plonger corps et âme dans leur discographie. Il a fallu commencer par le Salvation prayer de 2018 qui avait la particularité d'avoir été travaillé auprès de Peter Holmström des Dandy Warhols . Belle carte de visite en attendant la sortie en fin d'année dernière de ce Thousand shadows Vol. 1 enregistré en famille avec du matériel vintage qui se prête à merveille à leur rock psychédélique.

Ce qui aiguise notre curiosité de prime abord est ce "Vol. 1" qui laisse présager une suite, dans un laps de temps suffisamment rapide pour ne pas laisser trop longtemps ce premier volume solitaire.



La production a été construite comme un échange entre les voix et les chœurs et les différents instruments. Le "Mourning colours" quasi initiatique peut s'apparenter à des incantations vaudous tant les voix sont mises en avant et les chœurs travaillés. Une entrée en matière tout en douceur avec une montée en puissance progressive où les voix laissent place aux instruments qui se déchainent en harmonie. Sur "Run away", des cuivres arrivent à la toute fin du morceau pour ouvrir de nouveaux horizons. La production est léchée et ces milliers d'ombres nous entrainent dans leur danse onirique, presque shamanique à certains moments. L'auditeur se laisse entrainer, capté tout au long de l'album par toutes ces sonorités savamment distillées. Le mix et la prod sont vraiment deux atouts supplémentaires de ce disque. Les voix sont travaillées comme des instruments et permettent une superbe cohérence sur tout l'album. Il nous tarde d'écouter le second volume.

JC Forestier