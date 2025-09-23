À l'initiative de This Will Destroy You en 2003 avec Jeremy Galindo (guitare), Chris King et Andrew Miller, Raymond Brown (basse, samples) a privilégié sa carrière professionnelle dans la médecine après la sortie du premier vrai album du groupe (le tout premier était davantage une démo). Mais depuis 2008, Jeremy et Raymond sont restés en contact, poursuivant chacun leurs activités ( TWDY et The Introvert pour l'un, l'oto-rhino-laryngologie pour l'autre). À ses heures perdues, Raymond compose et emmagasine des riffs et des idées de compositions, il les partage avec Jeremy et ils décident de leur donner vie dans un nouveau projet dénommé You, Infinite. Histoire d'avoir de bons musiciens à chacun des postes clés, le duo embarque dans son aventure Johnnie McBryde, Ethan Billips et Nicholas Huft qui sont les nouveaux comparses de Jeremy dans sa version de This Will Destroy You (Chris King continuant de jouer également sous ce nom avec d'autres zicos). Leur style, leur renommée et la qualité de leur album font craquer Pelagic Records (qui a les droits pour les versions vinyles des derniers TWDY).



Ce sont donc des années de réflexions qui arrivent à nos oreilles avec You, infinite, un peu plus d'une heure de post-rock contemplatif qui prend logiquement son temps pour mettre en place ses idées, les développer et les laisser mourir tranquillement. "Sérénité" est certainement le mot qui convient le mieux pour l'associer à leurs ambiances. Tout est posé, c'est calme, les notes s'enchaînent naturellement, on peut laisser les sons de frottements sur les instruments ("Loop 20"), comme si on était chez eux ou eux chez nous, en toute intimité, sans pression (tiens, je vais me réécouter un peu de Ending Satellites...). Il y a bien parfois quelques accélérations, mais c'est uniquement pour apporter un peu de dynamique et donner un coup de boost ("The elder"). Par cet aspect, You, infinite rappelle donc à l'auditeur ses origines, même si This Will Destroy You est capable d'accès très saturés (on en trouve quelques traces sur "Shine eternal"). Les ballades sont agréables et bien que construites "en solo", les compositions ne tombent pas dans le piège des boursouflures arrangées et autres bidouillages électroniques, les mélodies (comme la belle ligne directrice de "Currents") et les atmosphères ("Dormant") ont toujours la priorité.



Initié sans prétention comme un éventuel projet solo, You, Infinite s'est structuré et talent aidant, les graines semées par Raymond Brown sont devenues de belles pousses créant un champ harmonieux et paisible.

Oli

Publié dans le Mag #65