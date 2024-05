Still face See sea Darksaul Arabia 95 Martin is...

J'ai reçu récemment, par le truchement du label Araki Records, le vinyle éponyme de Yone, projet solo du guitariste du duo instrumental de Châlons-en-Champagne, Térébenthine. Ce disque a été enregistré en novembre 2018 et est sorti en mai 2022, cette chronique est écrite fin octobre 2023... Disons, qu'en terme de timing, je me mets à la page. Mais ce n'est pas grave, car il n'est jamais trop tard pour se sustenter de ces trente minutes d'ombrage sonore et d'ondes vaporeuses qui ont plus tendance, je dois l'admettre, à m'hypnotiser qu'autre chose. Faut dire que cette mixture de guitares grandement inspirées par le mouvement post-rock, couplée à des rythmes synthétiques qui ne sont finalement là que pour donner du corps à cet ensemble de vagues et de superpositions progressives, a de quoi nous tenir en haleine. Construit comme un récit sonore troublant avec des phases ascendantes et descendantes, Yone nourrit autant sa bande avec des arpèges accrocheurs, des gimmicks psychés, des nappes flottantes ou bien des riffs granuleux, le tout avec une densité mélodique et des cadences variées qui nuancent les propos de chacune de ces six compositions dignes parfois d'un neo-rituel chamanique.