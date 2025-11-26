Fans de cinéma (au moins 3 morceaux font des références à des films, leur nom est celui d'un personnage de Kurosawa), quatre Strasbourgeois se réunissent en 2019 pour faire du stoner ouvert à tous les vents, même si certains sont plus porteurs (ceux qui touchent au prog' et au psychédélisme), Yojimbo est né et se développe à son rythme, livrant un premier album ce printemps. Si c'est surtout le chant (souvent clair et planant) de Sophie qui sert de marqueur pour reconnaître le groupe, il ne faut pas mettre de côté l'énergie déployée par les trois autres musiciens pour construire des compositions bien réfléchies, même quand elles sont courtes (les transitions clairs/distos de "Gravity", la place laissée à ce qui semble être des expérimentations sur "God's spit"). C'est pourtant quand ils prennent le temps et jouent sur les rythmes et les effets que l'on rentre plus dans leur monde, les titres plus longs ("What comes after" et "Cycles") ayant davantage de personnalité (même sans voix pour le dernier) et offrant quelques jolis moments de bravoure. À noter que tu peux aussi t'offrir le vinyle uniquement pour la pochette (signée Førtifem), absolument sublime.

Oli

Publié dans le Mag #66