Yocto, c'est une micro-unité de mesure, mais c'est également un super groupe de Montréal au Québec dont des membres sont issus d'I.D.A.L.G., une formation actuellement en sommeil. À l'origine, Yocto ne devait être qu'une sorte de récréation temporaire à côté d'I.D.A.L.G., mais le COVID est passé par là. Jean-Michel Coutu (guitare) et Yuki Berthiaume-Tremblay (chant), les têtes pensantes de ce projet, ont pris le temps de bichonner leurs nouvelles compositions pop/post-punk/rock psyché/art rock/new wave (rayer la ou les mentions inutiles) et pris la décision de faire tapis sur un nouveau groupe au détriment du background (2 EPs puis un excellent Post dynastie sorti en 2015 chez Teenage Menopause Records) et de la notoriété de l'autre. Parfois, cela ne fait pas de mal de rebondir sur de nouvelles bases avec des musiciens différents (Emmanuel Éthier de Chocolat et Corridor à la basse, Félix-Antoine Coutu à la batterie et Carl Matthieu Neher au v-orgue). La preuve en est avec ce premier album répondant au nom de Zepta supernova.



En exactement 26 minutes, qui passent à une vitesse grand V, le quintette nous ouvre un univers rétro, grosso modo à cheval entre les 70s et les 80s, dont le son aéré est prisonnier dans un écrin de réverbération lui conférant un charme fou. Et je ne dis pas ça uniquement parce que j'aime la voix très sensuelle et suave de Yuki, qui aime par moments s'exprimer par saccades ("Orbital alcatraz"). Il est honnêtement difficile de trouver des failles à Yocto tant ils sont capables de digérer leurs influences pour proposer un style singulier. Parfois même, on sourit lorsque le quintette sème sur certains passages des petits détails par-ci, par-là qui me font penser à un groupe en particulier. Prenez "Dactylo", premier morceau du disque, on ne peut s'empêcher de penser à Lio qui chanterait sur les premiers albums de Devo. Écoutez "Hagio agio", on se croirait sur un album de The Police, la signature rythmique de Stewart Copeland assurément. Chaque instant de Zepta supernova peut rappeler un rythme, un son, ou un mouvement de Talking Heads, Polyrock, Siouxsie And The Banshees ou les Italiens de Krisma, pour ne citer qu'eux.



C'est cette capacité à produire une musique simple (tout est relatif), efficace et directe qui, parvient à captiver notre attention, même quand les morceaux ne sont pas forcément hospitaliers. Je pense plus particulièrement aux deux "processions" vers la fin, un rituel qui finit en révolution cosmique. Yocto est pas pire en termes de musique psychédélique ! À force d'avoir notre attention accaparée par cette succession d'excellents titres, j'en ai presque oublié le concept du disque, parce qu'il y en a un : dans Zepta supernova, la formation québécoise malmène un antagoniste, mégalomane et obsédé par ses vices, afin que son étoile devienne une supernova. Ils ne manquent vraiment pas d'idées nos cousins d'outre-Atlantique, et on les remercie encore une fois pour tout ce qu'ils nous apportent en matière de rock et assimilés (Duchess Says, Vulgaires Machins, Malajube, Grimskunk, Atsuko Chiba, Monogrenade, Tonne de Briques, Your Favorite Enemies, PyPy et Fuck Toute, pour ne citer qu'eux, la liste étant beaucoup trop longue...).

Ted

Publié dans le Mag #59