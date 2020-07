Parfois, quand il me fait parvenir un colis de disques à chroniquer, Oli me fait des blagues. Par exemple, il y a de nombreuses années, il m'avait envoyé un disque de Carcrash après mon accident de voiture. Une autre fois, c'était un disque d'un groupe qui s'appelle Les Notaires quand j'ai eu mon diplôme de Clerc. C'est parfois sournois quand il me glisse un skeud d'un projet de Didier Wampas. Son dernier coup de génie a été d'inclure dans son lot d'albums à écouter le dernier album d'Yngwie Malmsteen. Mais que veux-tu, je suis une bonne pâte, alors j'ai écouté ce Blue lightning paru en 2019.



Bien qu'amateur de guitares et guitariste amateur à mes heures perdues, je ne raffole vraiment pas de ce qu'on appelle les "guitar hero" du type Satriani ou Steve Vai. Alors Yngwie Malmsteen qui sent bon la guitare démonstrative des '80s, très peu pour moi. Mais le type propose un album blues rock, alors pourquoi pas ? Je balance le disque dans ma hi-fi, monte un peu le son, et déjà, ça me gave. Sur une base blues solide, les descentes et remontées de manche éclipsent malheureusement quelques jolis phrasés blues qui se suffiraient à eux-mêmes pour faire un bon morceau. Next. Trois (mille) notes et déjà ça me fatigue autant que ça m'intrigue, car je connais la ligne mélodique. Mais c'est bien sûr ! Quitte à abuser, autant faire des reprises interdites par le comité du bon goût ! Et en regardant le tracklisting, le Ingwie n'y va pas avec le dos de la cuillère en profanant l'œuvre d'Hendrix (passe encore pour "Foxey lady", mais sa version de "Purple haze", ça mérite la peine de mort), Deep Purple ("Smoke on the water" massacré), des Rolling Stones (scandaleuse version de "Paint it black") et en insultant tout simplement les Beatles (la cover de "While my guitar gently weeps" est aussi grotesque que ringarde). Et même si certains titres sauvent les meubles (le "Blue jean blues" de ZZ Top est pas si mal que ça, tout comme "Demon's eye" de Deep Purple). Ne parlons pas de ses compos, d'un autre temps tout comme la batterie en carton et la réverbe insupportable. Non, n'en parlons pas.



Yngwie, aucun doute que tu aimes le blues. Par contre, tu aurais mieux faire de t'abstenir avec ce disque que je n'hésiterai pas à ressortir pour faire ricaner les copains. Même si les plaisanteries les meilleures sont les plus courtes (pas comme tes soli !).

