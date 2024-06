Avec un patronyme en acronyme, une posture et un dress code street wear, un environnement urbain et le petit sticker en bas en droite "explicit lyrics" qui va bien, je me dis que tout ça sent pas mal le hip-hop pour ce LP de YGGL. Et bim, la faute de carre, je finis sur le cul. Trop dans mes certitudes à croire que l'artwork fait le style (enfin, souvent, mais bon), j'ai rangé bien trop vite ce Gaijin dans une case qui n'est pas la sienne. Car YGGL ne va pas rapper, mais il va faire tout le reste. Seul avec sa guitare, ses machines et sa belle voix sèche et éraillée sur des compositions rock aux fortes tonalités grunge, voire indie rock, YGGL se livre sur 9 titres, tous intéressants. Il dit apprécier le grunge des années 90, celui de Nirvana ou Dinosaur Jr, et cela se ressent. Je ne sais pas si c'est en raison de son passé de snowboarder, mais YGGL aka Yrwan Garcia Léal enchaine les tricks, pardon les tracks, avec fluidité et aisance, se permettant de plaquer des morceaux plus rapides ("Boomer"), très cools et entrainants (l'introductif et clippé "Nobody"), plus alanguis ("Want"), voire atmosphériques ("Vade retro"). Bref, un très beau run, tout simplement bon, très bon.

Eric

Publié dans le Mag #59