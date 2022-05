Alors que le premier album de Yarol arborait une pochette noir et blanc et était un rock sans concession, le second album affiche une pochette colorée et le disque se fait kaléidoscope.



Chaque chanson se retrouve ainsi représentée ("Rio", "Margarita", "Chevrolet", etc. ) sur la pochette haute en couleurs et les chansons font honneur à ladite pochette. Pas de temps mort et de nombreux guests pour un album conçu pour être écouté d'une traite comme un voyage musical.



Yarol a convié une longue liste d'invités : auteur de trois textes en français sur l'album, Lescop partage le micro sur "Comme la pluie". Un chanteur de Maloya s'occupe du refrain de "Margarita", le rock n'est pas en reste puisque Warren Mutton, du groupe nantais KoKoMo, est invité sur "The detonator" et Victor Mechanick sur "Chevrolet". Le duo que nous attendions tous est celui avec Marco Prince, de FFF, qui nous replonge dans l'énergie du groupe dans les années 90's sur le titre "Television".



Un superbe album qui appelle au live pour pouvoir avoir la chance de croiser les guests au gré des différentes dates.

JC Forestier