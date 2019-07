Nouvelle salve de titres hard rock/hard blues/classic rock pour la paire Yann Armellino & El Butcho toujours appuyée par Erick Benzi et Alban Armellino (le frère de Yann) pour les batteries. Better way en 2016 avait démontré qu'on pouvait associer un guitar hero pédagogue et un chanteur charismatique touche à tout (Watcha, Rednekk Rampage, Hellectrokuters, Pleasure Addiction...), quelques concerts plus tard (avec les potes de Jesus Volt en renfort), le duo s'est remis au boulot mais cette fois-ci, ils ont davantage bossé ensemble (pour le premier opus, Yann avait déjà beaucoup de compos "en stock") pour livrer ces titres à la facture très ... classique. Les gaillards connaissent leurs gammes et déroulent leur talent sans le forcer, les solos et les trouvailles rythmiques s'enchaînent, la voix se fait tour à tour accrocheuse, gouailleuse, mélodieuse, douce ou puissante, Yann laisse de l'espace à El Butcho pour que chacun trouve son plaisir et rende hommage aux vénérés pères fondateurs d'un genre indémodable (Van Halen, Def Leppard, Thin Lizzy, Blue Oyster Cult, Lynyrd Skynyrd...). Nombre de ces groupes qui sonnent "comme dans le temps" écument les bars, rares sont ceux qui cumulent autant de qualités que celui-ci.

Oli