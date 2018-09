Avec un nom de groupe comme The World Is A Beautiful Place & I Am No Longer Afraid To Die, on peut imaginer que l'originalité réside plus dans le patronyme que la musique proposée par celui-ci. On n'est pas loin de la vérité. Car TWIABP propose de l'indie rock classique, avec quelques pointes pop voire punk rock, mais rien de bien novateur. Il n'empêche, il n'est pas non plus nécessaire de taper dans l'atypique pour être sympathique. Pour ce troisieme LP de ce groupe du Connecticut, dont le line-up a autant évolué depuis sa création en 2009 que le visage d'Axl Rose sur la même période, les 11 titres de ce Always foreign nous promènent de ballades cool "Gram" à des morceaux plus rythmés "The future", voire des sonorités Britpop "Fuzz minor". L'ensemble reste bien agréable et mélodique, à l'image de l'artwork doux et coloré, même si les textes traitent de sujets beaucoup plus sombres qu'il n'y paraît. Grâce à The World Is A Beautiful Place & I Am No Longer Afraid To Die, le monde est effectivement un peu plus un bel endroit. Quant à savoir s'ils nous permettent de ne plus avoir peur de la mort, c'est à toi de voir.

Eric