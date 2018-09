Lazarus online You're dreaming Valley boy Incantation Flies on the sun Baby blue Weaponized Who are ya Am I an alien here Artificial life King of piss and paper

On ne pensait pas revoir de sitôt Wolf Parade après une période de retrait annoncée en 2011. Et pourtant en mai 2016, les Montréalais revenaient avec un EP puis un quatrième album en octobre 2017 appelé Cry cry cry sorti chez Sub Pop et produit par John Goodmanson (Blonde Redhead, Nada Surf, The Globes). Une bonne nouvelle ? À l'écoute de ce nouvel album, on constate que l'empreinte indie-rock du groupe n'a pas été égratignée, le groupe étant toujours aussi doué pour délivrer des bombes pop-rock au format passe-partout ("You're dreaming", "Incantation"). Cela en deviendrait presque du rock de stade, tant le groupe version 2017 dévoile des compositions plus lissées, polies ou quelconques adjectifs se rapportant au fait que le groupe a perdu un peu de sa fraîcheur et de sa candeur qu'on avait découvert sur son très bon Apologies to the Queen Mary. Un constat qui se confirme au fil des écoutes : malgré un effort pour diversifier l'œuvre, entre ballade pop et morceaux plus entreprenant rythmiquement, ça ne décolle jamais vraiment. Pire, l'effet positif des morceaux aux premières écoutes devient assez vite douloureux et lassant à force d'écoute. Un comble pour un groupe de cette trempe.

Ted