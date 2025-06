Wizard Must Die a apporté une nouvelle pierre à son édifice, elle ne se transformera en or que si tu l'écoutes, alors pour mieux faire connaissance avec les auteurs de L'or des fous, voici une série de questions qui imposent des choix... ou pas.

Wizard Must Die Glitter Wizard ou Electric Wizard ?

Alors, pour le coup, Glitter Wizard est peut-être un peu trop "Spinal Tap" dans l'esprit, mais Electric Wizard ne l'est clairement pas assez.



"Romeo Must Die" ou "Seven Kings Must Die" ?

Jet Li bien sûr !



L'or des fous ou la pyrite ?

Pour l'aspect métaphorique et puisque c'est ce qui guide notre nouvel album, on partira sur L'or des fous. Cette insensée quête de changement dont le but est l'enrichissement spirituel personnel.



Prog ou Post ?

On se fait chier à composer des titres qui ne respectent ni standard ni style, c'est pas pour commencer à le faire en interview (rires). Mais si on veut être tout à fait cohérent, on peut partir sur du proto-post-prog-core'n'roll, mais tendance old-school avec des pointes d'emo. En vrai, on ne peut pas choisir parce qu'on baigne entre ces deux styles avec Wizard Must Die.



Tool ou Gong ?

Tool est une influence pour nous. Pas majeure, mais on écoute tous ce groupe dans Wizard. Et on a aussi regardé "Sauvé par le Gong" quand on était petit. C'est du win-win pour tout le monde, non ?



Anglais ou Français ?

Français, de plus en plus à l'avenir. Il serait dommage de se priver de ce lien avec notre langue maternelle. Qu'on maîtrise bien mieux par ailleurs que l'anglais. "L'or des fous" a prouvé qu'a priori on arrive à faire sonner cette langue de manière pas trop gauche. On va essayer de continuer dans cette voie là.



In the land of the dead turtles ou The white album ?

In the land. The white album sonne plus comme un brouillon, une maquette maintenant. Il y a une ou deux bonnes idées, mais tellement d'approximations qu'on s'était posé la question de savoir si on le laissait sur le Bandcamp.



Wizard Must Die Batteur ou producteur ?

Christophe Hogommat est derrière le record et le mix de nos deux albums. Il nous a sauvé la mise sur le premier, In the land of the dead turtles, en tenant les fûts, mais n'a jamais été, pour ainsi dire, le batteur de Wizard Must Die. C'est un producteur hors pair, attentif, qui fait des miracles avec les groupes pour lesquels il bosse. Mad Foxes, Watertank, Liar... de chouettes projets.



Tigerleech ou Mars Red Sky ?

Mars Red Sky est une influence car ils ont toujours eu ce délicat équilibre entre voix fluette quasi pop et grosse production lourde et psychée. Suffit d'écouter le titre "Friendly fire" pour comprendre à quel point ils sont doués et précieux. On entend s'approcher de ce genre d'équilibre avec Wizard Must Die.



La Discorde ou Tim Petersen ?

Hors de question de choisir. Les 2 sont tellement talentueux. Nico (La Discorde) et Tim (clip, photos) font partie de ces artistes qui arrivent à fournir un travail cohérent, mais personnel par rapport aux lignes directrices qu'on leur trace quand on les sollicite. L'identité visuelle du groupe leur doit tellement.



La Tannerie ou La Cour des Miracles ?

Ces deux lieux sont tellement humain. On a découvert une SMAC proche des artistes, des techniciens et du public en la Tannerie à Bourg en Bresse. C'est rassurant de voir que ce genre de salle est capable de rester humaine et pas juste un outil auto-centré qui oublie ses missions premières. Et puis La Cour des Miracles est un bar incroyable sur Châteauroux tenu par un couple non moins incroyable. On y a fait un concert complètement hors de tout là-bas avec notamment un double pétage de corde de basse, salto arrière triple carpé.



Transbordeur ou Ninkasi ?

Bonne prog dans les deux lieux. Le Ninkasi pourra reproposer du lourd quand ils auront à nouveau une vraie salle. Mais on jouerait bien pour les deux entités sans problèmes. En première partie, en format club ou même pour des apéros afterwork d'entreprise (rires), le but c'est de pouvoir défendre ce nouvel album sur les planches le plus possible.



Plane R Fest ou Sylak ?

Ah ! On aimerait bien jouer pour les deux festoches sans soucis. On fait le booking nous même et pour l'instant on se prend des bonnes rafales de "non" dans les réponses. On doit pas être assez "core" ou "Trve" ou trop "rock" ou pas assez. Notre zic est particulière, c'est difficile de nous caser dans une prog j'imagine. Mais nous essayer c'est nous adopter.



OL ou ASVEL ?

Florent, notre chanteur, suit Auxerre depuis le doublé coupe-championnat de 1996, c'est un vieil homme. Mais bon on va pas se mentir, on est pas super pointu concernant le sport. On va dire l'OL en se remémorant les coup francs soyeux de Juninho à Gerland.



Grattons ou petit salé ?

On aime trop la bouffe pour se restreindre. Et puis là c'est pas comparable, c'est comme demander si on préfère la burrata ou le couscous. Alors, puisqu'il fait froid et que c'est la saison, on va dire tartiflette.

Merci aux Wizard Must Die pour leur réactivité, leur disponibilité et leur superbe album ! Merci aussi à Guillaume de la Klonosphère.

Photos : Oofzos