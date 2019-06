That something Sing to me Moving boxes The turnaround Jaded Better Spinning Bruise Pâquerette (without me) Icarus Dopamine Tails

Dans le clip de "That something", le single issu de ce deuxième album du groupe australien With Confidence, le chanteur Jayden Seeley arbore la même coupe de cheveux que Javier Bardem dans l'excellent "No country for old men" des frères Coen. Avec un tel attribut de guedin, j'en déduis que With Confidence qui se réclame du courant punk rock va nous proposer une galette bien débridée, marquée au fer rouge, épicée au mélange wasabi y Carolina Reaper. Ah ben non, la coupe Mireille Mathieu tribute, c'est juste que le coiffeur devait préférer G G Allin ou même Nofx quand on lui parlait de punk rock et il a pas vraiment apprécié Love and loathing. Beaucoup plus pop que punk, ce deuxième LP de With Confidence est encore plus gentil que les Sum 41, Tonight Alive ou Good Charlotte réunis. Un album à offrir pour l'anniversaire de ton petit cousin de 5 ans pour pas qu'il ne tombe dans la soupe mainstream et que ses oreilles commencent à être habituées au fabuleux monde du rock. Mais vu la douceur du chant et la légère saturation de la guitare, ça peut même l'aider à faire sa sieste.

Eric