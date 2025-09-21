Salut mon bon Circus ! J'espère que tes vacances de Pâques sont aussi heureuses que pluvieuses. Du côté du Grand Est, et même si le temps est maussade à l'instant où je t'écris, on ne va quand même pas trop se plaindre de la météo, les journées ensoleillées ainsi que la luminosité rallongée étant de mise. Ça fait du bien au moral, n'est-ce pas ? Je profite donc de quelques jours off (tandis que Tiffany vient de démarrer un nouveau boulot) pour faire quelques activités avec Victoria, écouter de la musique, rédiger mon article pour le fanzine qui sera consacré aux Pookies ... et écouter en boucle le prochain Not Scientists qui sortira en septembre ! J'ai le privilège de pouvoir me délecter de ce nouveau disque que j'ai adopté sur le champ, là où les deux précédents ont nécessité une période d'acclimatation à mes conduits auditifs. Je rempile pour rédiger la bio dans un laps de temps assez court, mais écrire dans l'urgence ne me dérange pas, au contraire. Heureusement d'ailleurs car toi comme moi, cela a pu nous sortir de situations, disons, périlleuses ! Bref, j'ai de quoi égayer ma semaine, mais je me dois également de te présenter mon bijou de tuyau.



Quand je t'ai interrogé sur le fait de savoir si tu connaissais Jamie Lenman, j'ai poussé un ouf de soulagement quand ta réponse a été négative. Pourtant, tu n'es pas étranger au fait que je sois devenu in love de ce singulier artiste anglais. Et oui, car sur ta recommandation, j'ai commandé auprès de La Face Cachée le génial double LP Celebrate life de The Rituals (excellent tuyau, soit dit en passant). Au moment de faire la commande, et comme à mon habitude, j'ai zoné sur le store du label/magasin de disques en lançant quelques mots-clés dans la barre de recherche. "Big Scary Monsters" a été l'un d'eux. Et je me suis retrouvé avec un flexi de Terrible Love et un album de Jamie Lenman intitulé Devolver avec cette énigmatique (et pour le coup, assez kitch) pochette qui s'avèrera être une photo de l'artiste. Je lance mon appli Deezer, je passe assez vite la première plage et son intro assez longue et me retrouve avec une deuxième plage explosive avec cette batterie sonnant '90s et les guitares dans un registre très années 2000. Je ne pose pas plus de question, je commande le tout (un digipak à 3,99 €, je ne prends pas beaucoup de risque) et me fais livrer l'ensemble assez rapidement (je ne fais pas de placement de produit mais La Face Cachée est une adresse sérieuse). Me voilà donc avec une nouvelle référence de Big Scary Monsters dans ma rockothèque, un peu par hasard certes, mais comme le hasard fait bien les choses...



Cela fait donc quelques mois que j'ai fait connaissance de Jamie Lenman et ce dernier est devenu un de mes meilleurs amis musicaux. Au point que j'ai tellement poncé Devolver que j'en connais les moindres plans... et que j'ai converti ma chère et tendre épouse, qui est peut-être même plus accro que moi ! Jamie Lenman ne te parlait pas en tant qu'artiste solo quand je t'ai proposé le tuyau, mais tu connais son premier groupe, Reuben. Jamie Lenman a mené ce trio anglais le temps de trois albums, avant que la formation ne splitte en 2008 et que Jamie Lenman fasse une pause musicale en se consacrant à fond à son activité d'illustrateur. Lenman démarrera une carrière solo concrétisée en 2013 par la production de son premier (double) album Muscle memory. Suivront Devolver (2017), Shuffle (2019), King of clubs (2020) et The Atheist (2022). On ne peut pas prétendre tout connaître mais pour le coup, je n'avais jamais entendu parler de ce type. Et pourtant, quelques indices ici et là auraient pu me mettre la puce à l'oreille : les labels (Xtra Mile, Big Scary Monsters), des featurings (sur l'album Sleep is for the week de Frank Turner, un split avec Mongol Hörde), et j'en passe. Mais il n'est jamais trop tard pour rattraper le temps perdu (sauf si tu veux voir Jamie Lenman sur scène car pour le coup, c'est mort, il a récemment déclaré vouloir arrêter de se produire en concert, privilégiant les apparitions sur le net pour son fan club). Et la flopée d'albums a de quoi te rassasier !



Comme un peu à notre habitude, je te propose d'écouter les disques dans cet ordre (qui n'est autre que celui que j'ai suivi) :



-Devolver

-The Atheist

-King of clubs

-Shuffle



Muscle memory, le premier, n'est pas dans la liste. Tout simplement car je n'ai pas encore pu m'occuper de son cas. J'ai tellement eu à faire avec les quatre autres albums que je te laisse le découvrir tout seul. Pour le reste, et commençant à te connaître, je pense que tu vas apprécier, même si le repas est copieux. Très copieux. Devolver (et cette pochette vraiment saisissante) est un album à écouter d'une traite. Les tubes s'enchaînent dans des registres vraiment différents (le remuant "Waterloo teeth", l'inquiétant et pénétrant "Personal", les atmosphériques "Comfort animal" et "Bones", le charismatique "Hell in a fast car", le dansant "I don't know anything" aux accents funk), avec pour points communs un son ultra puissant et des titres très aboutis. Multi instrumentiste (Lenman n'a recours qu'à un batteur pour ses sessions d'enregistrement) et compositeur avisé, notre homme s'en donne à cœur joie. Pop, funk rock, heavy rock, le choix est vaste et Jamie Lenman se laisse guider par ses émotions en donnant libre cours à son imagination torturée. Si on veut chercher des points de comparaison, on peut se dire que ça navigue entre Helmet pour la puissance des guitares, Biffy Clyro pour le sens de la mélodie et Faith No More pour le grain de folie. Je pense même que mon idole Ginger Wildheart apprécierait le mélange des genres et l'approche de la mélodie parfaite. La pièce maîtresse de ce disque (et qui porte le nom de l'album) clôture cette écoute de la plus belle des façons, avec un thème pop lancinant mutant en riffs lourds et pesants et terminant sa gestation en un sublime refrain en mode stadium rock. J'ai beau avoir écouté le titre des dizaines de fois, j'ai toujours les poils qui s'hérissent à l'écoute de ce chef d'œuvre. Rien que ça ! Ce disque est aussi obsédant que réussi, et Lenman a su concilier avec brio la fougue des '90s avec la puissance et la rigueur des '00s, en alternant les parties chantées et bien sucrées et les hurlements glaçants et pénétrants.



The Atheist, le dernier en date, est une émulsion de mélodies pop et de riffs rock. Devolver m'a secoué, The Atheist m'a excité. C'est limpide comme de l'eau de roche (n'roll), c'est frais et vivifiant, et c'est surtout hyper bien fait ! Tu succomberas sans aucun doute au génial refrain de "Talk hard" (et sa basse ultra tonique), tes yeux vont s'embuer à l'écoute du somptueux "Hospital tree", et tu sauteras partout dans ton appart quand "Deep down" résonnera à fond dans ta hi-fi (ce refrain, putain, ce refrain !). La mélancolie plane au-dessus de "My anchor", l'ironie et le paradoxe s'emparent de "Song on my tongue", et c'est encore un chef d'œuvre qui clôture l'album avec le somptueux "War of doubt". The Atheist est l'album le plus accessible de la disco de Lenman, qui excelle dans l'art de pondre des mélodies imparables.



Si tu veux te faire un peu peur, King of clubs te retournera le cerveau en sept titres chrono. Pendant que tu écouteras ce disque, fixe bien la magnifique cover de ce disque. "Summer of discontent (the future is dead)", en duo avec le MC Illaman, aurait pu être un titre à succès de Prophets Of Rage (le riff d'entrée ne manquera pas de te rappeler "Bulls on parade" de RATM ), "Sleep mission" est aussi lourd que saturé, tandis que "Like me better" et "I don't wanna be your friend" sont heavy à souhait et qu'encore une fois, la plage clôturant l'album se veut formidablement entêtante, avec cette répétition cinq minutes durant d'un riff de quelques notes dissonantes. Ce disque ne fait pas dans la demi-mesure et pousse à l'extrême le côté sombre de Devolver. Un disque torturé à souhait et dont l'écoute est à éviter après une mauvaise journée, si tu vois ce que je veux dire.



Shuffle, le troisième album de la discographie (et qui porte bien son nom), est un disque un peu fourre-tout, avec son lot de morceaux percutants ("Tomorrow never knows", "Popeye") et de mélodies renversantes ("She bop", "Love song for a vampire"), mais aussi sa multitude de titres sortant des sentiers battus (l'instrumental jazzy "Taxi driver", "Song of Seikilos" aux accents indiens auquel succède l'énigmatique "Coda" rappelant les morceaux ambiants de Queens Of The Stone Age, le tsigane "A handsome stranger called Death"). Une fois n'est pas coutume, mon morceau préféré n'est pas celui qui clôture le disque, mais "Adamantium rage" qui, de par sa lenteur et sa lourdeur, rend ses trois minutes interminables. La reprise de "Hey Jude" des Beatles en mode stoner est surprenante, et je lui préfère "The remembrance", dernière plage au piano que Paul Mc Cartney apprécierait forcément.



Jamie Lenman est un coup de cœur tardif mais intégral. Je raffole de cet esprit aventurier, pratiquant le hors-piste avec une certaine dextérité et un esprit libre, sans se poser de question et sans jamais renier ses convictions. Déroutant et attachant, je prends autant de plaisir à écouter à plein volume les morceaux les plus durs qu'à savourer les refrains chauds et enivrants. J'en ai profité pour me pencher sur le cas Reuben (groupe dont Big Scary Monsters publie en quelque sorte les mémoires) et c'est clairement bien ma came (j'apprécie beaucoup Racecar is racecar backwards). Toi aussi mon cher Circus, plonge dans le monde merveilleux de Jamie Lenman sans retenue, accroche-toi au bord quand ça tangue un peu et profite de ces tubes à la pelle. Tu valides ? (GdC)



Salut mon cher Gui de Champi. Franchement, mec, tu ne m'aides vraiment pas à balancer tes tuyaux au dernier moment ! Tu sais bien que je n'ai pas besoin de ça. Je galère déjà suffisamment tout seul à me mettre des bâtons dans les roues et faire 15, pardon, 50 autres trucs avant de me caler derrière l'ordi pour te partager mes impressions. Si en plus, tu te la joues comme Beckham Circus, on n'est pas sorti des ronces. Notamment si je parle de moi en mode Alain Delon... Bref. Je te rappelle quand même que le samedi 22 février, tu m'écrivais « Demain j'attaque le nouveau. », le vendredi 4 avril, j'avais droit à « Je m'en occupe au plus vite. Tu l'auras la semaine pro sans faute. » et samedi 19 avril, « Je le termine cet après-midi. ». Je l'ai effectivement eu dans la soirée, alors que la deadline des articles était le dimanche 20 avril. Hum, je te laisse le soin de transmettre mes excuses auprès du Chef Oli.



Bon, j'attaque au plus vite l'écoute express de Jamie Lenman histoire d'avoir un minimum de recul. Comment veux-tu sinon... ? Écoute qui je l'avoue a déjà été légèrement déflorée quand tu m'as branché sur ta commande Big Scary Monsters avec leurs soldes et disques à 5€. Je savais déjà que c'était le chanteur de Reuben, groupe que mon pote Matt m'avait fait découvrir à l'époque dans notre émission radio Joining The Circus, donc ça devait potentiellement me plaire, mais j'ai préféré en être sûr. En écoutant environ 40 secondes des trois premiers morceaux des deux albums Devolver et The Atheist que tu m'avais conseillés. Ok, validé, direct dans le panier, avec Nervus (un de tes très très bons tuyaux), Nobro, Martha et Tiny Moving Parts. Ce n'était pas tant que je n'ai pas une confiance aveugle en tes goûts musicaux (spoiler : non), et j'ai la chance de ne pas être à quelques dizaines d'euros près pour acquérir des bons disques, mais je ne suis vraiment pas fan des achats en ligne. J'aime par-dessus tout fouiner dans les bacs, et n'ai surtout pas de place pour les entreposer, ça déborde de partout. Je l'ai déjà dit mais je vais radoter, la hausse démentielle des prix des LPs devenus produits de luxe est un mal pour un bien. J'en achète moins et ça permet de me sevrer doucement mais sûrement de cette fièvre consommatrice. Bon, ok, pas quand les disques sont à moins de 10 euros, port et taxes comprises. Pas question pour autant (pour l'instant) de succomber aux sirènes du streaming (et de la modernité). Je reste un bon vieux boomer, sans Spotify ni Deezer, Bandcamp forever.



Jamie Lenman donc... J'ai fait tourner plusieurs fois les albums, certains plus que d'autres, dans l'ordre que tu m'as donné, et je pense que je te rejoins en tout point. Ce mélange des genres, déjà bien présent chez Reuben, se poursuit avec sa carrière solo et est vivifiant, bien prenant et carrément enthousiasmant. Des groupes références que tu as cités, je valide à peu près tout. Helmet, c'est flagrant sur le riff de "Waterloo teeth" qui casse des dents. L'ombre de Biffy Clyro plane sur à peu près sur tous les titres, mais en outre d'être des compatriotes UK et camarades de tournées, c'était assez fat au milieu des années 2000 en termes d'audience et popularité, ils partageaient pas mal d'influences en commun et cette passion pour les morceaux déstructurés. Normal. Laisse-moi quand même en rajouter d'autres. Pendant le titre "Mississisippi", je ne peux m'empêcher de vouloir entendre PJ Harvey susurrer "down by the river", ainsi qu'une touche Nine Inch Nails à plusieurs occasions. Tout ça dans l'album Devolver, au titre éponyme très Frank Turner, entre le piano et l'intonation des couplets (le refrain me branche moins, limite soupe FM). Tu n'as pas mentionné "Body popping", ça aurait pu être mon morceau préféré (j'adore le riff entraînant), mais le morceau perd de sa tension et de son charme dès lors que la disto s'intensifie. Dommage, mais la première minute est absolument magique. Bonne pioche également avec The Atheist, qui démarre fort avec son "This is all there is" entre Faith No More et... Audioslave. Ahaha. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai enfin lu le bouquin sur le label Sub Pop paru chez Camion Blanc, mais j'entends du simili grunge partout. Je dis ça car j'avais pris quelques notes à la première écoute, genre Foo Fighters pour "Deep down" et son refrain catchy radio friendly, et même Bush sur une tonalité plus générale, mais ces impressions me semblent moins pertinentes en réécoutant ce matin. Ce qui est certain, c'est que ce disque est plus facile d'accès que Devolver ("Lena don't leave me", "The anchor"), et je pense que j'y reviendrai moins. Je passe vite fait sur Shuffle qui n'a pas suscité grand intérêt chez moi et est bien plus qu'un disque fourre-tout : c'est un disque de reprises ! King of clubs est par contre en effet plus torturé, plus viscéral et donc plus intéressant. Tu as complètement raison, la similitude des riffs entre "Bulls on parade" des Rage et "Summer of discontent (the future is dead)" est limite abusée, encore plus avec les sirènes et le MC qui vient rapper. Et on retrouve à nouveau un peu de Helmet ("Sleep mission") et Nine Inch Nails ("I don't wanna be your friend"). Je me demande si je ne vais pas le préférer à The Atheist. Le temps le dira. Sinon, j'ai aussi jeté une rapide oreille au premier album Muscle memory, qui comprend deux disques bien distincts. Un premier volet ultra agressif et sombre, et un autre plus folk et joyeux, mais aucun ne m'a pleinement convaincu comme a pu le faire Devolver, qui mélange habilement tout ça. En revanche, je ne me serais jamais penché dessus si je m'étais arrêté à la pochette. Ahaha. Ce tuyau ne va pas rentrer dans le top 5, mais je te remercie de m'avoir donné l'opportunité de me plonger dans ce qu'a pu faire Jamie Lenman après Reuben, et de m'avoir fait ressortir les albums des derniers, chose qui ne m'était pas arrivée depuis une quinzaine d'années. Et merci Big Scary Monsters, ton désormais fournisseur officiel.



Tu restes dans ta zone de confort, ok, moi aussi. Après quelques excursions aux Pays-Bas (Third Ego), Italie (The Rituals) et Australie (Skegss), dans la (extrême) droite lignée de MAGA, je retourne aux USA. Pour un tuyau que j'attendais (plus ou moins) patiemment de te dévoiler depuis que je suis tombé dessus, fin octobre 2023, en Floride ! Un groupe de warriors et pas de losers cette fois : Winona Fighter ! Tu n'as pas dû bien lire mon zine et/ou mon report du Fest car j'écrivais noir sur blanc que c'était mon coup de cœur, ma découverte, ma révélation de cette édition, un bon tuyau quoi ! Le seul groupe avec Samiam et Ways Away que j'ai vu deux fois, c'est dire. Le premier contact que j'ai eu avec le quatuor c'est via le player du festival, où je m'étais farci en amont les 150-200 groupes que je ne connaissais pas. Histoire de ne pas passer à côté d'un truc ultra cool. J'avais fait une présélection assez minutieuse, sur petites fiches A6 avec brèves descriptions et Winona Fighter avait eu droit à "catchy mélo meuf cool". Je m'arrêterais presque là car tout y est, mais je vais développer un peu. Le deuxième contact, c'était donc ce concert dans un rade d'Orlando pour le pré Fest. On était quelques dizaines et iels ont tout défoncé, joué comme si c'était leur dernière fois sur scène. Grosse débauche d'énergie, de fun, de sourires, de positivité communicative... le genre de moment grisant où tu es content d'être là. Tu sens qu'il se passe quelque chose. Conquis direct ! Coco (c'est le (sur)nom de la guitariste/chanteuse) délaissait parfois sa guitare pour sauter, se rouler partout, faire le show quoi, tandis que les trois autres zicos n'étaient pas en reste, dont un guitariste sortant par moments quelques soli qui devraient te plaire.



Avec mes camarades festers, on s'est promis de les revoir à Gainesville, pour reprendre une branlée, dans une salle avec de meilleures conditions sonores, et chanter à tue-tête les quelques refrains et woo-oh-oh bien sentis qu'on avait pu discerner. Et on s'en est donné à cœur joie, en ayant pris soin de réviser au préalable les rares morceaux qu'on avait pu trouver du groupe. Pas de disque, deux-trois clips et titres sur une page Soundcloud, on était sur un tuyau de niche, je m'en frottais les mains d'avance. J'ai donc surveillé ça de près, tâché de ne pas trop m'enthousiasmer et clamer haut et fort mon amour pour ce groupe sur les réseaux sociaux afin que tu ne me grilles pas, et vu avec plaisir qu'un album était dans les tuyaux (uhuh) chez Rise Records. Signature pas dégueu car on peut retrouver sur ce label Hot Water Music, At The Drive-In, Sum 41, Kvelartak, Pup et j'en passe.



My apologies to the Chef est donc sorti le 14 février. Un titre plus qu'évocateur pour nous, et que je dédie à Oli (Grand-Chef du W-Fenec), qui va se retrouver pour changer à relire et mettre en page notre article, une semaine après la deadline et vraisemblablement la veille de la sortie du magazine... Désolé Chef ! Les excuses du quatuor de Nashville se déploient elles en 14 plages et 36 minutes, et je ne vois pas comment ne pas être convaincu. Moins de 3 min le morceau, tu as compris qu'on va à l'essentiel, l'efficacité prime et c'est l'une des forces du disque. Ça enchaine tube sur tube (compte bien, il y en a 14... allez, 13), avec donc ce punk-rock bien catchy et ultra mélodique des années 2000 (normal, je ne pense pas qu'iels aient plus de 30 piges), porté par la voix de Coco. Au-delà d'une certaine naïveté à la Avril Lavigne ou Taylor Swift survitaminée (originaire de Pennsylvanie, mais qui a lancé sa carrière en incitant ses parents quand elle était ado à déménager à Nashville), et d'une surcouche bubblegum, elle balance ses punchlines plus personnelles (les excellents "I think you should leave" ou "I'm in the market no please no one"), pour ne pas dire féministes et c'est bien elle la patronne. Pardon, toutes mes excuses : la Cheffe ! C'est son projet et notamment elle qui enregistre les parties batteries. IIs n'apparaissent bizarrement qu'à trois sur les photos promo, stories Insta ou même dans les clips s'il n'y a pas d'extraits en live, alors qu'ils sont quatre en concert.



Franchement, je pourrais te citer absolument tous les titres, mais je vais commencer par dégager "You look like a drunk Phoebe Bridgers" (si tu ne connais pas cette dernière, pote de Julien Baker, tu pourras aller creuser). C'est celui que j'ai repéré en premier lors du show, qu'on a passé en boucle dans la caisse en Floride, et qui fait mouche à chaque fois. Répète après moi : T-U-B-E ! Bien content que comme les autres morceaux dispos précédemment, il ait été réenregistré pour figurer sur l'album. "Hamms in a glass" ou "Wlbrn St Tvrn" se démarquent également pour leur côté plus punchy, avec des accords un peu plus graves que ce à quoi on pourrait s'attendre. Le gratteux a l'air fan de metal, je te laisse repérer ça et là où il pose sa patte pour arranger les morceaux. "Subaru", "Johnny's dead" (rien à voir avec notre idole des jeunes) ou "Swear to God that I'm fine" sont un peu plus convenus mais pas moins tubesques, quand "Swimmer's ear" se veut plus mélancolique, avec un chant légèrement différent mais tout aussi attachant. Il y a juste "Don't wallow" qui clôt l'album qui ne me procure pas grand-chose comme émotion, et me fait vite changer pour relancer l'ensemble avec le sympathique "Jumpercables" d'ouverture.



C'est le printemps, même si je me suis tapé une semaine avec un temps mitigé à Montpellier, j'ai un beach-volley prévu vendredi à Paris (une hérésie je sais, c'est le premier), et je pense que tu vas toi aussi succomber à ces petites pépites de saison, sucrées mais au caractère bien trempé, mais je suis quand même bien curieux d'avoir ton avis. Et si ça ne te plaît pas, tu pourras toujours te rabattre sur le très cool nouveau single de Wet Leg, héhé. À très vite mon ami et on essaie d'anticiper davantage la prochaine fois pour ne pas à avoir à soumettre de nouveau nos excuses au Chef. (GC)



Je suis désolé, mon bon Guillaume Circus. Désolé d'être encore un peu à l'arrache à l'approche de la deadline, et je sens que sur ce coup-là, tu m'en veux un peu. Je peux le comprendre, d'autant plus que j'avais privilégié de décaler le tuyau Jamie Lenman (initialement prévu pour le précédent épisode) pour me donner un peu plus de temps afin de rédiger ce papier et ainsi te laisser le temps imparti pour digérer ce gros morceau. Bon, c'est raté. Désolé, une fois de plus. Je ne vais pas trouver de sombres excuses, tu ne me referas pas ! J'ai quelques circonstances atténuantes, mais rien d'insurmontable pour me retrancher derrière une excuse à deux sous. En tout cas, je constate que tu as bien capté le délire du Jamie (en Lorraine, il y a cette fâcheuse tendance à ajouter "la/le" ou "de la/du" quand tu parles de quelqu'un que tu connais (ou pas, même). Du genre : « t'as reçu les chroniques du Circus ? ». Ou alors : « Il est vachement en retard dans sa livraison de ses reviews, le Guillaume Circus, non ? ». T'as capté ? Donc, tu as cerné le Jamie qui est un touche-à-tout et qui ne se fixe que très peu de limites. Ce n'est pas dans ton top 5, mais tu verras, tu vas y revenir et le temps fera son action. Dans six mois, quand le fanzine #4 sortira, tu auras certainement changé d'avis.



J'avais quelques tuyaux en stock, et là, je suis à poil. Il va falloir que je me creuse un petit peu les méninges pour te sortir une réf qui fera le boulot et remplira le catalogue des bonnes recommandations. En attendant, je vais me consacrer à ta suggestion du moment. Autant je conteste (sans trop de vigueur, mais avec une certaine rigueur) le fait que je sois resté dans ma zone de confort avec Jamie Lenman (qui n'est pas aussi évident qu'il n'y parait), autant je te rejoins sur le fait que Winona Fighter te ressemble en tout point : mignon, sympa, entraînant, et dont on n'arrive pas à se défaire. Ce n'est pas une déclaration d'amour, je te rassure. En fait, ça ne m'étonne pas du tout que ce genre de band te fasse sensation. Est-ce que ce groupe serait devenu un tuyau si tu n'avais pas une histoire avec eux et leurs lives en Floride ? Difficile à dire, mais c'est ce qui fait le charme de nos échanges, parfois musclés mais toujours bienveillants, n'est-ce-pas ? En tout cas, tu vises (encore) juste car même si j'ai trouvé le disque assez banal à la première écoute, je me retrouve après quelques écoutes attentives à chanter (en yaourt) les refrains entêtants de "Jumpercables" (cette intro so 90's est vraiment impeccable), "I think you should leave" ou "Swear to God that I'm (fine)". C'est marrant, car ton coup de cœur "You look like a drunk Phoebe Bridgers" est sympa, mais j'ai une préférence pour les titres précités ou pour "Swimmer's ear" aux voices impeccables et aux sonorités très Veruca Salt (j'adore ce groupe !) et "Subaru" qui a également retenu mon attention. Ce qui est sûr, c'est que je préfère ce registre punk pop sucré à souhait aux plans plus métalliques qui, bien que plus bruyants, sont à mon sens moins percutants ("Hamms in a glass", "R U famous"). My apologies to the Chef (sorry Oli) est un album plaisant, assez ouvert au niveau des influences et des différents registres proposés. C'est clairement validé. Et en écoutant (et réécoutant) ce premier disque de Winona Fighter, je pense pêle-mêle à Veruca Salt (déjà dit, mais j'adore ce groupe), The Bombpops, Bad Cop Bad Cop, The Last Gang (qu'on a vu ensemble en Allemagne, rappelle-toi), Doghouse Rose et notre amie commune Lauran Hibberd. En fait, je crois que j'ai vraiment un faible pour tous ces groupes avec des voix féminines, qui savent alterner les harmonies rose bonbon et les passages plus saturés, même si Victoria Liedtke est indétrônable et que Colleen Green et le duo Nina Gordo/Luise Post (Veruca Salt - oui, je suis obsédé par ce groupe !) complètent le podium. Belle pioche en tout cas avec Winona Fighter. Tu as tout dit, pas grand-chose à ajouter. Ah, si... le nouveau single de Wet Leg est sorti le 1er avril : ça explique beaucoup de choses ! Plutôt que de te laisser bercer par le chant de ces sirènes, je te conseille de prendre quelques minutes (29 plus exactement) et d'aller écouter le très cool premier album de Haters (les Australiens) intitulé Non-violent et sorti le 21 mars dernier. Impeccable (sauf pour se le procurer, bien sûr). Moi, je vais me délecter une nouvelle fois du prochain Not Scientists et attendre avec impatience ton prochain tuyau. Fais vite, je ne voudrais pas te mettre à l'amende et enfreindre notre pacte de non-agression. Bon mois de mai mon cher Guillaume, et si tu passes dans les coins de Nancy, n'hésite pas à t'arrêter et te délecter de quelques écoutes de mes superbes LPs de chez Big Scary Monsters ! (GdC)