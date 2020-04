21h, un soir de juin 2019. The Wildhearts annoncent leur venue fin octobre à Paris sur les réseaux sociaux. 22h : les billets, le train et le logis sont gérés. Je n'allais quand même pas louper ça. Entre temps, j'intègre l'équipe technique de Dead Pop Club (qui ouvre pour le groupe) et ma chère et tendre épouse mènera d'une main de maître une interview que tu retrouves dans ces pages. La vie est bien faite n'est-ce pas ?

The Wildhearts Toutes les conditions sont remplies pour passer une soirée exceptionnelle : un club à taille humaine, des copains au large (les frangins Flying , Karine Unco , Guillaume Circus, Claire, Vanessa), des nouvelles rencontres (Toff, Dom.), une première partie aux petits oignons et des Cœurs Sauvages en pleine bourre. Bon, l'ami Ginger n'est pas au mieux de sa forme (saloperie de dépression), ses messages récents sur Twitter ne sont pas rassurants, mais les quatre de Newcastle sont bien là, en chair et en os. Le concert de Dead Pop Club sera apprécié à sa juste valeur par les vieux loups fans des Wildheartsqui squattent le bord de scène, et tout est prêt pour accueillir comme il se doit les Anglais qui n'ont pas mis un pied à Paris depuis quinze piges.



La set list est assez uniforme tout au long de la tournée (seuls les rappels changent), et c'est la paire "Diagnosis"/"Let'em go" qui ouvre les hostilités. Ces deux tubes du dernier album placent le niveau assez haut. Alors que le groupe se démène sur scène, première impression : le son est énorme ! mais vraiment énorme ! Et la prestation des Anglais est irréprochable. Avec une riche discographie, Ginger et ses sbires tapent dans tous les albums ou presque ("I wanna go.", "Sick of drugs", "Caffeine bomb", "Revolution.", "The Jackson Whites"). La justesse des voix, la puissance des guitares ( Ginger ne regarde jamais son manche, juste ses verres de whisky !) et le basse/batterie de feu font de ce groupe de quinqua usés par la vie et les excès la meilleure valeur sûre de l'institution Rock outre-Manche. A en croire CJ, ce n'est que le début d'une nouvelle carrière ! Bon, le gars s'enflamme peut-être, mais si le groupe joue comme ça tous les soirs, il est imprenable. IM-PRE-NABLE.C'est propre, aucun déchet, zéro faute de goût. Sur scène, CJ est comme un gosse, Danny raide comme un poteau, Ritch se démène avec brio, Ginger est bien le plus fort (niveau volume et créativité) et ça riffe à tout va dans le meilleur des mondes. Et quand sonne l'heure des rappels, les Wildhearts achèvent une assistance acquise à sa cause, avec l'ultra mélodique "Top of the world", le remuant et riche "Shame on me" et le génial "My baby is a headfuck". Si bien qu'à la fin du set, j'ai du mal à retrouver mes esprits. Tous les copains présents ont pris une baffe. A part Guillaume Circus qui est un costaud et qui esquive les coups. Ce qui est sûr, c'est que les Wildheartssont bien de retour, et les lecteurs qui seront au Hellfest pour l'édition 2020 sont convoqués devant la Mainstage 2 le vendredi pour aller prendre une leçon de rock.

Sinon, il y a eu after entre vieux à l'Engrenage du 11, le chouette bar de Louidje et Sly Homeboys, et on a bien ri en se racontant des histoires de vieux. C'est chouette d'être vieux en fait !

gui de champi