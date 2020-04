"Pincez-moi, je suis en train de rêver !". Voici comment commençait la chronique du fantastique nouvel album des Wildhearts, sobrement intitulé Renaissance men, dans le précédent numéro du mag' aux grandes oreilles par votre serviteur. Nouvel album, ou dernier disque, comme on veut. Sauf que maintenant, il convient de parler d'avant-dernier car les gars, absents des studios pendant dix piges avec le groupe culte anglais (leur activité hors Wildhearts a été prolifique), remettent le couvert et balancent un EP, Diagnosis. Autant dire que je frôle la crise cardiaque ! Mais comme j'ai (difficilement) repris mes esprits depuis, je vais en remettre une louche (d'autant plus que tu as droit dans ce numéro à la review de concert et à l'interview).



Le disque qui, d'après les dires du guitariste CJ, a été enregistré lors d'une session indépendante de celle de Renaissance men, s'ouvre sur l'énorme "Diagnosis" (déjà présent sur le précédent album). Et dès "God damn", deuxième titre de cet EP qui en compte six, je suis déjà conquis. Je mens car je l'étais avant même d'avoir inséré la galette dans ma haute-fidélité ! N'empêche que ce titre, rentre dedans et mélodique à souhait, est dans la plus pure tradition Wildheartsienne : refrains bourrins, couplets sucrés, voix géniales, riffs qui déboîtent et breaks de l'espace ! L'équilibre du mix donne un avantage non négligeable à Danny qui abat un boulot impressionnant à la basse. "A song about drinking" sent bon les années 90 et "The first time", qui porte incontestablement la patte de Ginger , est peut-être le meilleur titre du disque. Avec les autres. Faut dire que ce titre est parfait : refrains sucrés, couplets appuyés, voix géniales (encore) et riffs qui déboîtent (toujours). Le summum de l'extase étant atteint avec l'indispensable "That's my girl" et son refrain et ses couplets. Euh, tu commences à comprendre la musique ! "LOCAC", la dernière, est l'OVNI de ce disque : brut, dur, froid et intense dans un délire à la Mutation, projet métalifiant de Ginger en solo, à la limite de la folie dans une malsaine ambiance rock indus.



Autant j'ai eu du mal à rentrer dans le précédent LP, autant l'attaque frontale de Diagnosis ne m'aura pas fait tergiverser longtemps. Comme tout disque des Wildhearts, il s'écoute fort, très fort. Et d'après ce bon vieux CJ, ce n'est que le début de la nouvelle vie du groupe. J'en frissonne d'avance ! Le meilleur groupe du monde est donc de retour et pour longtemps !

gui de champi