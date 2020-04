Plus culte, tu meurs. Après 30 ans d'une existence tumultueuse et d'un succès indéniable au Royaume-Uni comme au Japon, le quatuor de Newcastle s'annonce enfin prêt à conquérir le vieux continent. Nous avons pu rencontrer CJ et Ritch avant leur concert de Paris, au Backstage By The Mill, pour évoquer leur parcours et leurs projets. Hey ho let's go !

The Wildhearts Ça fait plaisir de vous revoir en France. Nous avons eu l'occasion de voir le Ginger Wildheart Band avec Slash et avec The Darkness, ces dernières années mais ça fait quasiment 15 ans que les Wildhearts n'ont pas joué en France...

CJ : Ça fait si longtemps que ça ? En fait c'était en 2004, avec The Darkness. On a ouvert pour The Darkness à l'Élysée Montmartre.

Ça vous fait plaisir de revenir ?

CJ : Ça fait tellement longtemps que j'ai tout oublié !!!

Ritch : On a eu une journée magnifique, aujourd'hui. On en a profité pour aller se promener. Je ne me souviens même pas avoir déjà mis les pieds au centre de Paris.

Vous avez fait les touristes alors !

Ritch : Oui, carrément !

CJ : Je connais bien ce quartier parce que, normalement, quand on joue à Paris, ça se passe toujours dans cette rue. J'ai aussi souvent séjourné dans cet hôtel, etc. Et nous sommes allés nous promener dans le cimetière aujourd'hui, c'était super agréable !

Surtout en ce week-end d'Halloween avec son atmosphère étrange...

Ritch : Il n'y avait pas de citrouilles sur les tombes.

CJ : On n'a pas vu de groupe de black metal non plus ! (Rires)



Les tournées de réunion ou d'anniversaire ont eu lieu presque exclusivement au Royaume-Uni. Pour l'album et le EP, vous vous promenez dans l'Europe entière. Quel est l'accueil réservé en Hollande, en Allemagne ?

CJ : Dès qu'on quitte le Royaume-Uni, hormis le Japon, tous nos concerts retombent au niveau des clubs. Donc on ne s'attend pas à venir ici pour jouer devant des milliers de personnes, il s'agit toujours de quelques centaines. Ce type de concerts, soit ils sont très bons, soit c'est la galère totale !!!

Ritch : On a déjà fait des concerts en Europe auparavant mais la promotion n'avait pas été faite correctement. C'est vraiment décevant de faire tout ce chemin et de découvrir qu'il n'y a personne à l'arrivée. Mais cette fois-ci, nous avons un nouveau management et un nouveau label, tout ça, et les choses semblent être faites correctement. Les concerts font l'objet d'une vraie promo, donc au moins les fans des Wildhearts du coin sont au courant. Malheureusement, nous n'avons pas énormément de fans mais ça vaut quand même le coup de venir parce qu'il y a suffisamment de monde devant qui jouer pour que ce soit économiquement viable.

Et plusieurs générations ?

Ritch : Absolument ! Hier soir, nous avons joué à Essen, en Allemagne et c'était un super concert, dans une salle qui peut accueillir environ 400 personnes. Il y en avait environ 200 mais tout le monde était tout devant, il n'y avait que des fans du groupe.

CJ : Nos fans connaissent notre musique. Quel que soit le nombre de spectateurs, ils chantent tous et ça réagit toujours bien, qu'on soit en face de 50 pelés ou de 3000 personnes.

Ritch : Je pense qu'ils apprécient aussi le fait d'avoir tout notre répertoire musical qui remonte jusqu'à nos débuts. Et dans le set, on joue un peu de chacun de nos disques précédents.



En effet ! En consultant sur les réseaux sociaux les playlists de concert, vous tapez dans la quasi intégralité de votre répertoire. Au vu du matériel dont vous disposez, comment élaborez-vous vos playlists ? En fonction des lieux, de vos humeurs ? Si on peut réclamer un morceau pour ce soir, on est preneur !

Ritch : Tu peux toujours demander un titre mais on ne le jouera pas ! (Rires)

CJ : Ce set contient beaucoup de nouveaux morceaux, on tape plus dans le nouvel album que les fois précédentes. Il y a quatre chansons du nouvel album dans ce set. Forcément, on a sorti un nouvel album donc il faut qu'on le défende. Mais notre ancien répertoire est énorme.

Ritch : On essaye de mélanger un peu parce que tout le monde a envie d'entendre les tubes et ses morceaux préférés à chaque fois, bien entendu. Mais on prend aussi un peu de risques en ajoutant des faces B et des chansons que le public ne s'attend pas à nous voir jouer. D'ailleurs, à chaque fois qu'on le fait, tout le monde fait : "Aaaah ! Génial !" quand il entend la chanson. Donc quels que soient les changements qu'on apporte au set, les gens semblent apprécier.

CJ : On a des tas de chansons et on a fait un bon set avec un peu de tout pour représenter notre carrière sur les 30 dernières années.

Ritch : Et pendant les rappels, on a juste le temps d'ajouter 3 ou 4 chansons et comme on a vraiment une très longue liste de chansons, on les change tous les soirs. On en choisit des différentes, selon nos envies. C'est comme ça qu'on garde un peu de fraîcheur.



Ça fait dix ans que le groupe n'avait pas enregistré un nouvel album et en l'espace de quelques mois, vous présentez un album et un EP. J'imagine que les morceaux ont été enregistrés lors de la même session studio...

CJ : Non, ça s'est passé dans le même studio avec le même producteur mais sur deux sessions différentes.

Pourquoi deux disques et pas un seul dans un format plus long ?

CJ : Je pense que ce que nous avons fait nous a permis de partir en tournée plus longtemps. Si nous n'avions sorti qu'un seul disque, nous ne serions pas revenus ici. C'est bien d'étaler un peu.

Ritch : Je pense que dix chansons pour un album, c'est suffisant de toute façon. Ça fait beaucoup à digérer. Et je pense que Renaissance men est parfait tel qu'il est : l'ordre des chansons, comment il commence et comment il se termine, etc. Ça n'aurait pas été une bonne idée de le faire plus long car le son est plutôt agressif. Il est un peu commercial mais le son reste quand même agressif donc c'est la bonne durée. Combien il fait, un peu plus de 30 minutes ?

CJ : 38 minutes, oui. Et c'est mieux aussi de laisser un peu les gens sur leur faim. Il ne faut pas trop leur en donner. Il faut qu'ils aient encore faim parce que dès qu'ils sont rassasiés, ça veut dire qu'on a perdu nos fans ! Quoi qu'il en soit, vous n'aurez pas à attendre encore dix ans jusqu'à notre prochain album, ce n'est pas comme ça que je vois les choses. La moitié du groupe sera morte d'ici-là, de toute façon !



Quand l'idée d'un nouvel album a-t-elle germé ? Quel a été le processus ?

CJ : Ça faisait déjà quelques années qu'on parlait de refaire un nouvel album. C'était avant le retour de Danny dans le groupe, quand Jon Poole était à la basse, mais ça ne s'était pas concrétisé. Ensuite, Danny est revenu dans le groupe, nous avons fait un concert génial et puis une tournée et puis tout s'est mis en place tout seul. Ça faisait donc des années qu'on en parlait mais c'est avec cette configuration que ça collait.

En ce qui concerne l'écriture, c'est Ginger qui écrit le plus gros. Ensuite il fait des démos, juste avec une guitare acoustique et sa voix. Ritch et moi, on les écoute, on les apprend et on s'en va tous les trois en studio pour mettre les chansons en forme. Ensuite on a fait des démos, Danny est venu pour poser la basse, on est partis pendant à peu près un mois et ensuite on est retournés au studio pour enregistrer l'album. L'enregistrement a pris sept ou huit jours.

Ritch : Pendant ce temps, quelques idées ont germé. Ginger avait des chansons, CJ en avait une autre et moi aussi j'en avais quelques-unes. On ne les a pas enregistrées mais on savait qu'on en ferait quelque chose. Donc elles sont un peu passées au second plan et ensuite, elles sont devenues le mini album.



The Wildhearts Dix ans donc sans nouvel album et quelques tournées sporadiques. Bien que vous bénéficiiez d'une fanbase conséquente en Angleterre, n'avez-vous pas craint de repartir à zéro du côté de l'international, d'aller reconquérir un public...

CJ : Non ! Tu as déjà rencontré des fans des Wildhearts au Royaume-Uni C'est presque une religion ! On n'est peut-être pas le plus grand groupe du monde mais nos fans sont réputés pour leur loyauté et leur fidélité.

Oui, mais à l'étranger ?

CJ : On n'a pas de fans en France, ni en Allemagne. On ne jouerait pas dans le trou à rat d'aujourd'hui si on avait des fans, on serait dans un bel endroit.

Ritch : Ce n'est pas un trou à rat, c'est juste petit.

CJ : Oui, c'est vrai, c'est une petite salle.

Ritch : On n'a jamais été très suivis, ici. Donc le fait de revenir seulement au bout de 15 ans ne nous dessert pas vraiment. Enfin, je suppose qu'en revenant régulièrement, ça nous aurait aidés à développer notre public mais on n'a pas pu.

CJ : On ne faisait pas de tournées ici, à l'époque. Normalement, il faut faire des tournées régulièrement mais on ne l'a jamais fait.

Ritch : On a toujours eu la poisse avec nos labels, tout ça. On a ouvert ici pour AC/DC. On a fait une tournée dans toute l'Europe en première partie d'AC/DC dans les années 90 et à l'époque, on était chez Warner Bros. Dans certaines villes, Warner Bros ne savait même pas qu'on jouait avec AC/DC. Donc on arrivait et on n'avait même pas une interview, la promo n'était pas faite, rien. C'était un énorme gâchis alors que ça aurait pu être très belle opportunité.

CJ : Je pense que ce qui a freiné les Wildhearts pendant toute notre carrière, c'est que le management n'a jamais été à la hauteur. Ils étaient plein de bonnes intentions mais leurs véritables compétences n'étaient pas mobilisées là où elles auraient dû l'être.

Ritch : Aujourd'hui, c'est comme un nouveau départ. C'est pour ça qu'on revient et qu'on fait vraiment quelque chose. Notre nouveau management a dit qu'on devrait vraiment aller dans tous ces endroits. C'est tellement facile de se rendre en Europe depuis le Royaume-Uni et il y a suffisamment de monde que ça intéresse. On a enfin un label correct, un promoteur correct, ils bossent correctement et... nous voilà !



Le son de l'album est massif et en même temps très brut, direct comme si le disque avait été enregistré live. C'est la première fois que vous agissez de la sorte ?

CJ : Pour le dernier album, on n'a pas doublé les pistes. Les voix ne sont pas doublées, les guitares sont sur une seule piste chacune. Normalement, sur pas mal d'albums, la plupart même, on multiplie les pistes, on double les guitares, on empile les voix. Nous, on a volontairement fait le contraire parce qu'on voulait capturer un son plus "live". Notre son, c'est deux guitares, une batterie, une basse et des voix. Et c'est ce qu'on entend sur l'album. Bien sûr, il y a quelques parties de "gang vocals", des trucs comme ça, mais c'est le son "live". On a choisi d'épurer et de ne pas multiplier les couches. Pas mal de groupes de rock enregistrent comme ça et d'autres font tout le contraire : 100 guitares, 1000 voix. Mais ce qu'on entend sur le disque représente notre son "live", épique et offensif !



Vous avez de nombreux points communs avec les Beatles, vous êtes Anglais, vous êtes géniaux, Ginger avait un look à une époque à la Lennon sur certaines photos, et notamment d'avoir sorti un album blanc magistral : cet album, qui a fait l'objet d'une ressortie avec bonus, aura-t-il également droit à une tournée anniversaire ?

CJ : Pour l'album blanc, pas avec cette formation, non ! On doit réintégrer Scott et après on pourra faire ça.

Ritch : C'est quand ? Ce sera quel anniversaire ?

CJ : On a déjà passé le dixième, donc ce serait le quinzième. 2005. il est sorti en 2006, donc en 2021 on fêtera le quinzième...

Ritch : Faut qu'on voit ce que fait Scott, je ne crois pas que Danny puisse apprendre ce que Scott jouait.



Qu'en est-il de vos projets parallèles : The Wildhearts est-il redevenu le projet principal qui va occuper tout votre temps ?

CJ : Pour moi, oui. J'ai fait 4 albums solo depuis le dernier album des Wildhearts avant celui-ci. Mais aujourd'hui, je n'ai du temps que pour les Wildhearts. Je n'ai pas le temps de faire autre chose à cause de certaines circonstances personnelles. Donc pour l'instant, il n'y a que les Wildhearts pour moi. Danny, je ne sais pas ce qu'il fait en dehors des Wildhearts. Il avait un groupe qui s'appelait The Main Grains mais ils se sont séparés, donc je ne sais pas trop.

Ritch : Ginger a sorti un million d'albums !

CJ : Et je crois qu'il a un nouveau groupe ! Encore un. comment ça s'appelle ?

Ritch : C'est Ginger and The Sinners, un truc comme ça

CJ : Aucune idée. Il va bientôt sortir un nouvel album au Royaume-Uni et il va faire une tournée en novembre avec son nouveau groupe.

Du coup, les Wildhearts sont quand même sa priorité ?

CJ : Oui, enfin ça doit l'être, sinon on ne serait pas là aujourd'hui et on n'aurait pas sorti deux disques cette année. Dès qu'on se regroupe avec les Wildhearts, ça suscite toujours plus d'intérêt que nos projets solos. Le groupe attire davantage de monde, à la fois pour écouter les disques et pour venir aux concerts. Tous nos fans sont avant tout des fans des Wildhearts. Tout ce qui vient après reste à un niveau inférieur, c'est le groupe que les gens veulent vraiment voir.

Vous pensez déjà à un nouvel album ?

CJ : Oui, je mentirais si je disais qu'on n'y pense pas. On en a parlé. En ce moment, il semblerait qu'on tende vers de nouvelles sorties et des tournées.

De manière intensive ?

CJ : Notre nouveau management nous en donne la possibilité. En fait, on vient en Europe parce qu'ils veulent essayer de nous réintroduire ici, ils veulent qu'on refasse un essai. Ils croient en nous et ils semblent penser qu'il pourrait y avoir un marché pour le groupe, ici. Donc, nous revoilà. Et on va revenir en Europe l'année prochaine, on sera en Allemagne en janvier, en première partie des Backyard Babies. Ensuite, ils ouvriront pour nous au Royaume-Uni en février et on aura aussi une poignée de festivals en Europe, l'année prochaine. Mais on ne peut pas dire lesquels pour l'instant ! [NDLR : Entre temps, les Wildhearts ont été annoncés à l'affiche du Hellfest 2020.]



The Wildhearts Le groupe a trente ans. Quand vous regardez dans le rétroviseur, de quoi êtes-vous le plus fiers ? Si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous voudriez effacer ?

CJ : Tu sais quoi, je suis la personne la moins nostalgique du monde. Je me fiche des salles qui ferment, etc. Je regarde toujours vers l'avenir et vers ce qui va se passer. J'apprends de mon passé mais je ne suis pas du genre à ressasser, ni à fantasmer combien tout était mieux dans les années 80' et 90'. C'était exactement pareil que maintenant ! Donc je suis plutôt tourné vers l'avenir et je pense que c'est plus important de regarder vers l'avant.

Ritch : Je ne pense pas que je voudrais changer quoi que ce soit, en fait. Tout est un apprentissage ! Il y a eu de bonnes choses, de mauvaises aussi mais il faut utiliser tout ce que l'on apprend au fil du temps.

CJ : J'ai appris de mon passé, sincèrement, je ne suis absolument plus la même personne qu'il y a quelques années, Dieu merci ! Personnellement, je me sens beaucoup mieux aujourd'hui sur le plan émotionnel, spirituel et physique qu'il y a quelques années. J'ai maintenant certaines choses dans ma vie, rien à voir avec le groupe, les choses dont j'avais besoin. Du coup, tout ce qui concerne le groupe me semble plus facile. Mais nous n'en serions pas là maintenant, on n'aurait pas fait l'album qu'on vient de faire si on n'avait pas traversé toute cette merde. Nous sommes un groupe difficile, les Wildhearts, mais je pense que c'est pour ça que les gens nous aiment. On n'est pas des canons comme dans les boys bands.



Mais ça ne vous a pas empêchés d'accomplir de grandes choses, vous avez tous ces super albums...

CJ : Oui, et on a toute cette passion qui nous entoure, nous sommes authentiques, sincères. Tous les gens qui connaissent le groupe savent que nous avons eu un passé difficile et tourmenté. Mais ça fait partie de notre son. Cette agressivité et cette puissance qu'on entend. Si nous étions de bons petits chrétiens frivoles amateurs de pancakes et autres frivolités, nous n'aurions pas le son des Wildhearts. Nous sommes tous des démons incognito.



"God save The Wildhearts !" Quels sont les prétendants pour détrôner les rois et prôner la bonne parole du Rock'n'roll ?

CJ : Je n'en sais rien, il y en a des tonnes ! C'est difficile ! On n'a pas vraiment un style de vie Rock'n'roll. Il faudrait qu'on demande aux deux rockeurs ! J'ai quand même l'impression qu'on manque de groupes d'un certain niveau. Pour ma part, je pense à des groupes comme les Clash. Il n'y a pas beaucoup de groupe comme ça, en ce moment. Pour Ginger, ce serait plutôt Motörhead. Il n'y a pas beaucoup de groupes comme Motörhead, en ce moment. Il y a beaucoup de bons groupes mais ils ne sont pas aussi emblématiques.

Ritch : Moi, je pense qu'on est au top de notre forme, en ce moment. On est imbattables. Honnêtement, je pense que personne n'y arrivera !

CJ : Quand les Wildhearts jouent, quand on s'y met vraiment, je pense qu'on est au même niveau que les meilleurs. On peut faire concurrence à n'importe quel groupe de haut niveau.

Ritch : Je le pense aussi, honnêtement. Bien sûr, les gros groupes ont une énorme production, des scènes immenses et tout, mais même quand on fait un tout petit concert, on peut ressentir des vibrations et avoir d'aussi bonnes sensations que les Rolling Stones, quand ils jouent dans un stade.

CJ : Nous jouons ensemble depuis trente ans par intermittence, ça longtemps qu'on fait ça ! Et quand tu joues depuis aussi longtemps, que tu n'es plus tout jeune, on a tous plus de 50 ans, tu ne peux pas monter sur scène sans te dire que ce que tu fais est bon.

Ritch : On a fait un concert à Oslo, récemment. C'était dans un tout petit restaurant chinois. Ils poussent toutes les tables au fond et il y a une petite scène. Pendant tout le concert, j'avais les coudes qui tapaient dans le mur derrière moi, tellement c'était petit. Mais pour moi, c'était l'un des meilleurs concerts de toute la carrière des Wildhearts parce qu'il y avait une telle proximité ! On était encore plus serrés que dans une salle de répétition, on était vraiment tout près les uns des autres.

CJ : Mais l'agressivité et la passion sont les mêmes. Quel que soit l'endroit où on joue, c'est la même attitude.

Ritch : On entend directement ce que chacun joue sans passer par la sono, on ne peut pas faire plus vrai. Et quand le public est aussi proche, c'est vraiment intense ! Et c'est tout l'intérêt du truc. Plus le concert est gros, plus on s'éloigne et on peut perdre beaucoup. Ce concert-là, je mets n'importe quel groupe au monde au défi de le surpasser. C'était probablement le meilleur concert de rock du monde !

CJ : On se débrouille bien, on fait du bon bruit !

Merci à Lorene et l'équipe de Garmonbozia ainsi qu'A Jeter Prom.

Interview : Tiffany

Questions : Gui de Champi

Photos : Electric Eye

Gui de Champi & Tiff