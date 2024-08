Ouvert sur le monde mais ancré à Langres, Wildation est un projet initié en 2019 par Vincent (guitare et chant) vite rejoint par Martin (batterie) et Paul (basse). Pas aussi sauvage que leur nom le laisse imaginer, le trio explore un rock qui cherche le bon équilibre entre énergie communicatrice, mélodies pop envoûtantes et ambiances folk feutrées. Clairement inspiré par les sonorités américaines, le groupe s'attache à faire sonner ses instruments, autant en acoustique qu'amplifiées, les cordes sont particulièrement soignées et viennent parfaitement accommoder le chant (voire les chants sur quelques passages avec des autres petites lignes bien placées) qui brille par sa douceur même quand il s'engage avec davantage de forces. Beyond the ridge ne contient que 4 titres, comme ils prennent 4 directions différentes, pas évident de savoir si une influence marque davantage le groupe, ce qui est certain, c'est qu'il est peu évident de choisir son préféré parmi les 4, tant ils sont tous d'excellente qualité. Pour notre playlist, j'ai choisi "Over the clouds" pour son efficacité immédiate et son joli solo final...

Oli

Publié dans le Mag #60