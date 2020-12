Je ne vais pas te faire perdre ton temps. Bon, c'est clair qu'il y a deux mois, avec ce putain de confinement, tu l'avais le temps. Mais plus maintenant. Donc on va aller à l'essentiel : Still believe in rock and roll est juste un putain de bon disque. de rock'n'roll. Et il faut entendre dans l'adverbe "juste" du positif, car le nouvel album du quartet canadien The Wild! est parfait. Et juste. Sans artifice, sans exagération. Juste lourd et fort.



Car en 10 titres et 37 minutes, The Wild! remet les pendules à l'heure : non, le rock n'est pas mort. Il est incandescent, excitant et tout simplement bon. Ne te méprends pas : on parle bien du rock qui sort des Marshall à burne, qui balance des refrains qu'on a immédiatement envie de hurler, avec des riffs qui défoncent et des soli qui brûlent ! Les adeptes des sonorités 70's et du quintet australien AC/DC seront forcément comblés. À l'exception peut-être de "Nothin' good comes easy" (mid tempo un peu poussif), chaque morceau de ce troisième album du combo canadien emmené d'une main de maître par Dylan Villain est une véritable ode à la fureur et au bruit. "Bad news", qui ouvre le disque, est le tube parfait pour se mettre en appétit avant de prendre une bonne distribution de mandales (mazette, "Crazy (for you) " et "High speed" sont "juste" parfaits) et de singer les guitaristes devant sa glace ("King of this town"). C'est frais, tonique, et la seule faute de goût de l'ensemble serait peut-être cette pochette pas très inspirée. Car pour le reste, c'est du tout bon.



Le hard rock 'n' roll de The Wild! n'est pas révolutionnaire, mais moins linéaire que celui prodigué par les aficionados de la bande d'Angus Young (Airbourne en tête) et parfaitement produit. Les mélodies vocales sont loin d'être monotones ("Young rebels") et même le stadium rock "Gasoline", qui aurait tendance à me faire fuir, se révèle d'une qualité irréprochable. En bref, tous les ingrédients sont réunis pour affirmer que ce disque est plus qu'une réussite : juste une putain de réussite !

gui de champi