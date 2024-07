Pink shirt The sound Bloody count Handle with violence Left over Gimme Attali Teenage Riot Johnny gun Natural order She wolf

Selon le contexte et l'endroit du monde, "crack up" peut généralement se traduire soit par céder/se fissurer, ou soit par le fait de rire (ou de fait rire) beaucoup. Les deux auraient très bien pu se combiner concernant le dernier disque de White Wire, mais ce n'est pas le cas. Ou alors un petit peu si on prête attention aux noms des titres de certaines chansons du premier album du trio punk-noise de Blois ("Blood count", Attali teenage riot"). Sans être pointue, mais avec un réel piquant bien incisé, la musique de White Wire nous fissure les tympans avec des morceaux aux guitares menaçantes et pernicieuses, d'une puissance rythmique souvent tellurique, et doté d'un chant sûr de lui et scandé avec force. C'est parfaitement maîtrisé, et ces dix titres accrocheurs ne pâtissent pas du côté répétitif de leur style qu'on pourrait possiblement leur reprocher, tout simplement car Crack up file super vite (35 minutes). Mais aussi parce que les Blésois dosent ingénieusement la tension des ambiances. Si tu aimes USA Nails ou les Londoniens de John (TimesTwo), mais aussi les très beaux artworks (bravo à Gaspard le Quiniou d'Arrache toi un œil), procure-toi vite ce bel objet avant qu'il ne prenne trop de valeur.