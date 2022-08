Si Encore à contre courant est le titre de l'album de White Velvet, c'est davantage pour la contraction de deux morceaux ("Encore un peu" et "Contre courant") que pour l'idée de faire une musique hors des sentiers battus. Car White Velvet sonne parfois un peu variété (un petit côté Olivia Ruiz pas déplaisant sur "La vie ne vaut rien" de Souchon) et le reste du temps, un peu indie pop-folk, pas de quoi hurler au génie musical incompris. Avec ces titres assez simples dans leur construction et des reprises (notamment celle de "Tout simplement (tout doucement)", c'est par la voix que le groupe se démarque, celle de Juliette traverse les espaces et touche directement au cœur. Et que ce soient ses mots (exprimant ses maux) ou les mots des autres (ceux d'Aragon sur "Il n'y a pas d'amour heureux" déjà chanté par Brassens), ils sont toujours bien choisis et mis en valeur par les instruments et les petits sons. Alors ce n'est pas le disque de l'année ou du mois mais c'est une petite douceur très agréable qu'on aime embrasser encore, encore.

Oli