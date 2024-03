Au moment où je rédige cet article, je suis dans un sacré état d'excitation. Tout d'abord parce que le bouclage du numéro 57 n'a jamais été aussi proche et que la pression monte. Et ça ce n'est pas rien. Mais aussi (et surtout) parce que l'écoute de Ticking twelve du (désormais) duo The Wealthy Hobos provoque toujours chez moi ce petit effet qui fait du bien. Ce groupe, que je ne découvre que maintenant mais qui n'est pas né de la dernière pandémie, pratique un blues heavy rock typé 70's pas piqué des hannetons. Dans un registre que les fans de Led Zep, Aerosmith, The Back Crowes et même Santana affectionneront sans aucun doute, The Wealthy Hobos varient les plaisirs en alternant brûlots lourds et percutants ("Turn it all around", "Burn baby burn") et titres cuivrés et envoyés tout en finesse (le génial "Mantra dystopia" à la deuxième partie incroyable, "My medecine"), sans parler des ovnis (cet incroyable morceau funk "Do I look like I give a funk") qui rendent ce disque encore plus irrésistible. Les amateurs de guitares bluesy, de voix rauques et de rythmes appuyés avec justesse ne seront pas déçus du voyage qui les attend en explorant la galette Ticking twelve qui mérite au moins douze écoutes ! Vive les bouclages, et vive The Wealty Hobos !