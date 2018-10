Digital fingers glory Charley runs amok Crack the code A lesser evil Liquid rat race Eerie fables and small faces All modulors No cockaigne for young men Louder each day Jaws

Après un album éponyme d'excellente facture sorti en 2014 et deux années de tournée intense, We Insist! aborde une nouvelle phase de son existence avec le retour à la basse de Julien Divisia pour la sortie de leur nouvel album Wax and wane, et ce, toujours en trio. Enregistré live en Bretagne, ce nouvel album surprend par sa richesse instrumentale et ses harmonies toujours aussi fantasques ("Charley runs amok", "All modulors"). Non pas que la technique ne soit plus au RDV, bien au contraire, elle est innée au groupe et toujours aussi impressionnante (comment ce batteur de génie arrive-t-il à chanter en même temps ???), mais le groupe s'ouvre à des sonorités qu'on ne trouvait sûrement pas avant grâce à l'utilisation de la mandoline, du mellotron, du synthé ou du piano. Wax and wane est particulièrement barré sans être bordélique, à la fois facile et difficile d'accès, son écoute est passionnante car on navigue sur des phases labyrinthiques en perpétuel mouvement ("Liquid rat race") et dans un esthétisme rock soigneusement étudié ("Eeries fables and small faces"). Quoi de plus normal lorsqu'on sait que le titre fait référence notamment aux cycles de la lune et des marées. À découvrir d'urgence !

Ted