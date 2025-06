Ils ne sont plus que trois à conduire We Hate You Please Die, mais ils font tout à fond et tout ensemble, la preuve avec cette interview où chacun trouve sa place pour évoquer l'histoire récente du groupe et saliver à l'évocation d'un futur proche...

Revenons à janvier 2023, vous prenez, avec Raphael, la décision de continuer vos routes séparément, une décision "difficile" mais vous annonciez tout de suite continuer sous la forme d'un trio, vous n'avez jamais envisagé d'avoir un autre chanteur ?

Joseph : On n'a jamais envisagé de chercher quelqu'un d'autre, Chloé chantait déjà sur de plus en plus de titres même quand on était encore 4, ça a donc été assez naturel d'aller plutôt dans cette direction. On a aussi fait le choix de ne pas ré-interpréter les titres précédents, pour se concentrer uniquement sur des nouvelles chansons, qui ont ensuite fait partie de Chamber songs.



Composer à trois, ça a changé quelque chose ?

J. : Pour la partie composition, je me chargeais déjà de la partie musicale, donc il n'y a pas eu de changement de process à ce niveau là. Par contre, que Chloé prenne le chant lead sur tous les titres, ça lui a donné beaucoup plus de travail, ça c'est sûr. Elle a pu découvrir ses possibilités de voix en n'étant plus uniquement cantonnée aux parties calmes et lyriques.

Mathilde : Ça faisait déjà plusieurs années qu'on avait l'habitude de jouer tous les trois pour répéter notre ancien set ou pour de la créa. Tout était assez évident quand on s'est retrouvé à trois.



Il a fallu écrire plus de textes...

Chloé : De base, j'avais très envie de créer un nouveau groupe et de chanter - je n'aurais jamais imaginé que ce serait avec celui-ci. Des textes, j'aime en écrire, aborder des sujets parfois engagés, parfois personnels ou même les deux en même temps. Et ceux de Chamber songs, je les ai notés au fur et à mesure dans mon carnet, comme une sorte de journal intime.



Dans le résultat, le chant uniquement féminin donne un côté plus grungy très proche de L7 / Babes in Toyland, ce sont aussi des références que vous appréciez ?

C. : Ce sont des références que j'ai pu écouter étant plus jeune, le mouvement riot grrrl me fascinait, surtout les Bikini Kill. Ensuite, je suis tombée amoureuse de Kim Gordon, les albums de Sonic Youth sont certainement ceux que j'ai le plus écoutés, et cette réf est toujours très présente pour moi. Je pense que si je n'avais pas découvert toutes ces femmes inspirantes, si je n'avais pas eu ces modèles, je ne serais pas à mon tour devenue musicienne.



Et sur scène, ça solidifie les relations mais ça restreint aussi les libertés, non ?

J. : On se sent davantage sur un pied d'égalité maintenant, visuellement ça ne fait plus un "frontman" qui danse et son backing band derrière. Mais oui, ça fait qu'on a plus de choses à faire en même temps : jouer, chanter et tout donner de sorte à ce que notre musique matche avec ce qui se passe sur scène.

C. : On n'a absolument pas le ressenti que ça restreint les possibilités. Au contraire, je me sens beaucoup plus libre, et tous les trois on n'a jamais autant bougé sur scène que maintenant. Aussi, le show n'est pas figé, il évolue encore. On a eu un guest en la personne de Marvin de Split, sur nos deux release party à La Maroquinerie à Paris et au 106 à Rouen, qui jouait de la basse sur un morceau. Ça m'a permis d'avoir uniquement mon micro et de sauter dans la foule. C'était un sentiment incroyable et j'espère le revivre.



"Chamber songs" ? Vraiment ? C'est pas le genre de musique qu'on imagine dans une chambre...

J. : C'est ça la blague, justement. C'est évidemment de la musique qui est pensée pour le live, même si on a adoré travailler sur l'album en studio et bosser sur sa production. Par contre, sa conception a été le fruit d'un travail plus solitaire, un peu chacun chez soi. On aime bien faire comme ça pour trouver nos idées, car si déjà on trouve ça cool dans sa chambre, c'est que ça devrait être pas mal avec l'énergie du live. La "chambre", c'est un peu cet espace mental où on se raconte des histoires qui donnent ensuite naissance à des textes. Et pour la musique, c'est pareil, il ne faut pas s'imaginer que tout arrive comme ça en séance de répétition, c'est beaucoup de temps passé à chercher, essayer, tout recommencer, explorer, etc...



"Sorority" oppose la rivalité à l'union, ça sent un peu le vécu, c'est une histoire personnelle ou la scène rock peut mettre en concurrence les quelques femmes qui s'y font leur place ?

C. : C'est plutôt une histoire personnelle, j'ai passé un bon moment de ma vie à voir des femmes se tirer dans les pattes car elles se sentaient en rivalité. Mais il ne faut pas se blâmer car c'est clairement ce que veut le patriarcat, et c'est comme ça qu'un bon nombre d'entre nous ont été élevées. L'heure est à la déconstruction, et on va reconstruire tout ça en mieux. Dans la scène rock, je ne ressens aucune concurrence entre les femmes, et bien au contraire, j'y vois une entraide et une grande sororité.

Mathilde : J'aurais plutôt tendance à dire que ce sont certains hommes qui se sentent en concurrence avec les femmes dans l'industrie de la musique. Même si les mentalités évoluent doucement, ça reste un milieu hyper masculin.



Qu'est-ce qui pourrait être fait pour voir "more women on stage" ?

C. : Je suis persuadée que plus il y en aura, plus ça en appellera d'autres. Comme j'en parlais tout à l'heure, il nous faut des modèles : plus on pourra s'identifier, plus on pourra se dire "eh, mais moi aussi je peux le faire" et se lancer. Et évidemment, pour voir plus de femmes on stage, il va falloir les programmer ! Il y a ce compte Insta qui s'appelle "Book More Women" sur lequel on peut voir les affiches de festivals en laissant uniquement les noms des artistes ou des groupes dans lequel il y a des femmes. Je peux vous dire qu'il y en a vraiment peu.

M. : Il faut que la peur change de camp. Il y a beaucoup de femmes qui sont encore victimes de misogynie, de VSS dans le milieu de la musique et ça n'aide pas à ce qu'il y ait plus de femmes sur scène. Flore Benguigui en parle dans une interview, que cette industrie trop mascu toxique l'a poussée à quitter L'Impératrice. C'est affligeant.



Très bel artwork avec une déclinaison de photos, tout a été réfléchi ou c'est un intérieur en particulier ?

J. : À l'origine, on a demandé à Carolina Moreno de nous faire un shooting photo avec une idée assez précise qu'on avait en tête. Au final, elle a fait la photo mais on en a sélectionné une autre de la même série, car on aimait ce qu'elle dégageait. La personne sur la photo, c'est Elodie Tann, qui figure déjà sur nos deux premiers albums.



Il y a déjà eu pas mal de concerts, une tournée en France puis en Angleterre sont prévues pour 2025, ça doit faire plaisir de voir toutes ces dates, il y en a une qui est plus attendue que les autres ?

J. : En effet, on a plein de super concerts qui arrivent pour 2025, on a très hâte ! La prochaine date très attendue, je dirais que c'est Eurosonic, aux Pays-Bas, le 17 janvier.



En Angleterre, c'est une tournée avec des dates dans des bars, les conditions un peu roots, c'est ce genre d'endroit qui colle le plus à votre musique ?

C. : On était déjà retourné.es jouer dans des bars début 2023 pendant notre tournée au Canada, c'est le jeu quand on s'exporte dans un pays pour la première fois. Je dirais que c'est intéressant de se retrouver dans des conditions plus roots, surtout en terme de proximité avec le public. Mais côté son, c'est quand même mieux dans les salles de concert !

Merci aux We Hate You Please Die, mais également à Lucie (See You in L.A.).

Photo : Loélia Duboc.