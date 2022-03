Et de deux ! Les Rouennais passent brillamment le test du deuxième album au moins aussi bien réussi que le premier sans pour autant changer grand-chose. On retrouve en effet toutes les folies présentes sur Kids are lo-fi, tout ce que j'aimais (la basse, les chants, le bordel ambiant, les excès de vitesse...) est toujours là et par petites touches (genre un esprit surf music sur quelques mesures, une volonté de prendre de la hauteur sur d'autres, ou quelques moments de répit), le quatuor a distillé d'autres éléments sans fondamentalement évoluer. Noise-punk-rock-garage copulent donc gaiement sur ce nouvel album qui passe trop vite d'une oreille à l'autre car malgré ses 40 minutes, on a l'impression qu'il en fait vingt de moins vu la trépidance de l'objet. Forcément, au moment de passer dans le monde d'après, on a envie de se prendre des torgnoles en concert et on ne peut attendre que ça aille mieux, il faudrait que ça aille encore plus vite...

Oli