Intro (shining edge reprise) Man of misfortune Darkness above An hymn for them all Untold story Undone

L'invitation au voyage de We Are The Line, qui s'était initiée avec le chapitre originel Through the crack (sorti en 2017 - cf. MAG #31), se poursuit donc avec ce deuxième EP de 6 titres. Un nouvel opus en parfaite continuité stylistique et sensitive. Une musique electro très fouillée, travaillée, riche, polymorphe, aux sonorités industrielles, sur laquelle le chant sombre et torturé rajoute une densité supplémentaire. Il en ressort une oeuvre à part, ambivalente, symbiose entre le chant des machines et les circonvolutions de l'âme humaine. Même si avec le nom de cet album, We Are The Line se rappelle à un de ses mentors en faisant un clin d'oeil au Songs of faith and devotion) de Depeche Mode, il peut revendiquer sa propre individualité, au sens artistique comme humain. Car derrière ce patronyme pluriel se cache en réalité un artiste, auteur, compositeur, interprète ; et derrière Songs of light & darkness se cache un univers musical tout à fait original et novateur. Que cette ligne sonore continue de traverser les univers musicaux ou les méandres de l'esprit, car le voyage est un régal sensitif.

Eric