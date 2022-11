Ce n'est pas à un vieux singe qu'on apprend à faire des grimaces. Voilà une expression de la langue française qui va au poil à Washington Dead Cats. A l'heure où Monkey brain, treizième album du groupe parisien frôlant les quatre décennies, se retrouve dans les bacs (pour sa version CD, le vinyle pointera le bout de son nez à l'automne prochain), on ne peut nier les faits : les Wash' ont la classe !



Il faut dire que tout ce que touche le groupe se transforme en or (et pas en monnaie de singe). Et Monkey brain ne fera pas exception à la règle. De l'artwork, qui est tout simplement magnifique (ça change de Attack of the giant purple lobsters par exemple !) aux compositions en passant par l'impeccable interprétation, tout n'est que beauté et volupté. Douze titres et une grosse demi-heure de bonheur pendant laquelle l'auditeur se retrouve plongé dans un mélange tonifiant et exaltant de rockab' ("Black moon is rising", "Red lights, blue lights") de surf rock, de blues explosif ("I need a place to cry"), de psycho, de garage rock voodoo ("Man made monster"), de street punk ("Are we all zombies ?") et même de punk 77 (excellente reprise de "White rot" de The Clash). Le tout à grands coups de guitares nerveuses, de contrebasse ronronnante et de cuivres aussi majestueux que chaleureux. Sacré programme, n'est-ce pas ? Les influences sont connues et largement digérées, pas besoin d'en rajouter de ce côté. Par contre, je vais me permettre d'en remettre une couche sur la qualité des morceaux diversifiés mais tellement imprégnés de la patte WDC. C'est frais, vivifiant et fun à la fois. Pas le temps de s'ennuyer quand on rentre (très facilement) dans l'univers des Wash', et c'est une fois le déluge passé que l'on se surprend à fredonner les refrains de crooner/agitateur/et plus si affinité/ de Mat Firehair et que l'on a qu'une envie : y retourner de plus belle. La classe à Dallas, ou plutôt la perfection à Washington (à prononcer à la française pour que la rime fonctionne, hein !). Monkey brain, un disque qui file la banane ! (désolé, c'était trop tentant !)

Gui de Champi