En 2013, trois sœurs mexicaines décident de monter un groupe de reprises, Daniela (14 ans) prend la guitare, elle partage le chant avec Paulina (12 ans), batteuse, tandis que la plus jeune, Alejandra (9 ans) découvre la basse. Outre les petites fêtes locales, elles se filment en studio et mettent quelques covers sur le tube, celle du "Enter sandman" de MetallicA change leur vie puisqu'elles accèdent à une notoriété planétaire. Le financement participatif et la magie d'Internet faisant, The Warning prend des cours, compose, enregistre ses propres productions, enchaîne les sorties (4 LPs, 2 EPs), les concerts, les festivals (Main Square Festival, Hellfest, Download ...) et les premières parties (Guns N' Roses dans leur ville de Monterrey en 2022, mais aussi Halestorm aux USA ou Muse en Europe). En février 2025, elles jouent trois dates dans leur capitale à l'Auditorium National devant à chaque fois 10.000 fans surexcités. Pour ne jamais oublier ces concerts, l'ensemble est filmé et capté pour donner un film, mais aussi double cet album live logiquement intitulé En vivo desde el Auditorio Nacional.



Jusque la réception dudit album, j'étais passé totalement à côté de ce "phénomène", il faut dire que je ne suis pas très assidu sur les réseaux sociaux et que je m'intéresse encore moins aux premières parties de Muse... Mais il ne faut que quelques minutes pour comprendre que le trio fait le job ! Entre gros rock et metal gentillet, les titres bénéficient d'une bonne dynamique et conviennent parfaitement à l'ambiance "stade" pour chauffer une foule pas forcément regardante quant à l'originalité ou la technique (même si un slow solo est très agréable) et qui apprécie de faire les chœurs ou de hurler le tempo ("Money"). Je ne connais aucun titre, mais pas les Mexicains qui s'enthousiasment sur chacun d'entre eux et laissent penser que celui qui commence est un méga tube. Essentiellement en anglais, puisque les modèles du "hard rock" chantent dans cette langue, le groupe gagnerait à s'exprimer davantage dans sa langue car ça fonctionne aussi très bien ("Qué mas quieres", "Martirio"), ça change, tout comme quand Paulina prend le micro pour "Consume" (laissant ses baguettes à Johnny Tuosto de Holy Wars), la voix est un peu plus grave et avec les relances de sa sœur, ça donne une belle énergie. Entre l'applaudimètre et la place sur la set list (dans le rappel), trois titres sont davantage mis en valeur, "Evolve" me laisse assez froid, "Narcisista" (en espagnol lui aussi) serait plus sympa sans ses "nanana" charmeurs, c'est donc "Automatic sun" que je te recommande d'écouter, plus lourd et percutant.



Déjà amateur de The Warning, tu seras comblé par ce double album live avec une vingtaine de morceaux au son impeccable, profane, c'est l'occasion de faire connaissance avec la fratrie (non, le français n'a pas de mot pour des sœurs !) qui envoie un gros rock sans se prendre la tête.

Oli

Publié dans le Mag #69