Un drift d'un hot rod sur un macadam fissuré qui lève un nuage de poussière, un shot d'alcool qui brûle le gosier comme si on s'encaissait un whisky accompagné d'une poignée de gravier, une course poursuite démente sur des sentiers sinueux dans le désert des Mojaves défonçant les quelques tumbleweeds s'aventurant sur leur passage. Pourquoi, à l'écoute de ce nouvel EP des Walnut Grove DC, on se sent projeté dans un de ces films qui suintent la sueur, l'essence et les histoires de gangsters ? Peut-être parce qu'à l'amorce de ce 7 titres, c'est une grosse guitare stoner, lourde et grésillante qui t'embarque avec force, bientôt rejointe par une deuxième guitare en appui, puis la basse qui enfonce le clou avec sa pote la batterie, et le chant rocailleux à la Lemmy qui complète l'attelage. C'est "50 foot women", le premier track de Deeper, imparable. Peut-être parce que quel que soit le tempo, les guitares seront lourdes, la basse épaisse, la voix éraillée. Ça joue des changements de vitesse qui font osciller vers des ambiances plus metal ou plus rock, d'un tempo à toute berzingue sur "Room 330" (faut les suivre !) ou plus sombre et appuyé sur "No more", le dernier titre qui dépasse les 6 minutes pour mieux faire danser les guitares. Et peut-être aussi parce que l'artwork de l'album nous fait faire un petit tour chez les Peaky Blinders (même si l'histoire des Peaky se déroule chez les Brittons et pas chez les Ricains, mais bon, on va pas chipoter, on est toujours chez les bad boys).



Walnut Grove DC, vient de la côte Ouest, mais contre toute attente, c'est la côte d'un littoral plutôt local que celui qui lorgne vers le Pacifique, puisque le quatuor (Thibaud Carter à la basse, Franck Besse à la batterie, Sylvain Bonnin à la deuxième guitare et au chant et Alexandre Ardoin à la lead) vient de La Rochelle. Oui, un bon groupe de chez nous, mais ils viendraient de San Diego que ça passerait crème. Après un premier LP un peu plus metal qui était sorti en 2018 (Roskov), et un gros paquet de concerts, Walnut Grove DC continue sa route pour notre plus grande satisfaction. Stoner, c'est ton heure.

Eric

Publié dans le Mag #64