Si tu lances une recherche sur Internet pour avoir des infos sur ce groupe, tu trouveras d'abord des explications sur l'origine de leur nom et si Google te propose de la traduction d'une langue indienne ("Grand esprit") avant de voir un clip ou écouter des titres, c'est que le groupe est encore jeune et méconnu. Heat n'est que leur deuxième EP, après River en 2019, mais le combo francilien a déjà de belles références scéniques et surtout soigne la qualité de ses enregistrements, le son de ce mini album étant tout à fait délicieux. Il faut dire que pour charmer son monde avec un stoner/blues aux volutes grassement rock, mieux vaut avoir autant d'éclat que d'épaisseur, un mix ambitieux mais parfaitement réussi qui nous place dans les meilleurs conditions pour profiter de cinq titres où on trouve de beaux riffs, un peu de piano, des distorsions chaleureuses, une voix ensorcelante, du groove et de la grâce. Maintenant que tu veux en profiter aussi, lance une recherche Internet pour "Wakan Tanka Dance" et mate le clip un peu psychédélique des cow-boys du Sud de Paris et n'hésite pas à creuser le sujet.

Oli

Publié dans le Mag #56