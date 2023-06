Nouvelle année ? On dépose le bilan et on ne le fait pas trop sérieusement, comme d'hab.

MAOTFA des albums de l'année

Black Midi - Hellfire

Burning Heads - Torches of Freedom

Claire Days - Emotional territory

Fit For An Autopsy - Oh what the future holds

Gliz - Mass

Nostromo - Bucephale

Syndrome 81 - Prisons imaginaires

The Smile - A light 4 attracting attention

Zeal & Ardor - Zeal & Ardor



MAOTFA des autres albums de l'année qui valent le coup quand même

Absent In Body - Plague God

A Void - Dissociation

Akiavel - Veni vedi veci

Alina Hardin - Weather way

Basement Gary - As BG as they wanna be

Baston - La martyre

Ben Harper - Blood maintenance

Birds In A Row - Gris Klein

Black Sea Dahu - I am my mother

Blackbird Hill -Embers in the dark

Blood Incantation - Timewave Zero

Brutus - Unison life

Bukowski - Bukowski

Carpenter Brut - Leather terror

Cave In - Heavy pendulum

Clutch - Sunrise on slaughter beach

END + Cult Leader - Gather & mourn

Exocrine - The hybrid suns

Frank Turner - FTHC

Go Public! - Between nowhere and goodbye

Hangman's Chair - A loner

Hot Water Music - Feel the void

Ithaca - They fear us

Jack And The Bearded Fishermen - Playful winds

Lamb Of God - Omen

Lost in Kiev - Rupture

Meshuggah - Immutable

Monolithe Noir - Rin

Nasty S. And The Ghost Chasers - Waiting for the last gap of my generation

Oiseaux Tempête - What on Earth (Que diable)

Pilori - Quand bien même l'enfer et le déluge s'abattraient sur nous

Pipi Tornado - Pipi tornado

Pogo Car Crash Control - Fréquence violence

Point Mort - Pointless...

Psychonaut - Violate consensus reality

Roll Tomassi - Where myth becomes memory

Stupeflip - Stup forever

The Butcher's Rodeo - Haine

The Eternal Youth - Life is an illusion, love is a dream

The Halo Effect - Days of the lost

The Hyènes - Krakatoa unplugged sessions

The Pixies - Doggerel

The Soft Moon - Exister

Vulgaires Machins - Disruption

Yawners - Duplo

Young Harts - All I got



MAOTFA des titres qu'il faut avoir écouté une fois au moins cette année : «Recommence à zéro» de Pogo Car Crash Control, «Welcome to hell» de Black Midi, «Snowball» de Go Public!, «Water snakes» de The Hearts Industry, «Death to the holy» de Zeal & Ardor, «Spider» de Pipi Tornado, «Lights out little hustler» de Samiam, «The great deceiver» d'In Flames, «Free in the knowledge» de The Smile et «Claire you don't want to be saved» de Claire Days.



MAOTFA des concerts de l'année : Mass Hysteria, Black Midi, The Eternal Youth, Suicidal Tendencies, Zeal & Ardor, Lofofora, Machine Gun Kelly, Converge, Thurston Moore et Sepultura.



MAOTFA du retour gagnant : Jack And The Bearded Fishermen



MAOTFA de la constance : le RC Lens



MAOTFA du livre poids lourd de l'année, au sens propre comme au sens figuré : Hellfest La Bible



MAOTFA du plus beau numéro imprimé : le MAG 50



MAOTFA du gros coffret : Le Gros 4 MAOTFA de la rubrique qui s'émancipe : HuGui(Gui) les bons tuyaux qui devient un fanzine dispo dans les meilleurs

distro !



MAOTFA du meilleur super groupe : Go Public! (avec des membres de SixPack, Condense, Not Scientists, Parkinson Square, Garlic Frog Diet)



MAOTFA de la meilleure blague de l'année : Muse qui sort un album «métal»



MAOTFA du meilleur double clip : Pogo Car Crash Control : «Tourne pas rond / Recommence à zéro» à égalité avec «Cristaux liquides / Reste sage»



MAOTFA de la reformation qu'on n'avait pas vu venir : Eths



MAOTFA du festival qui a plié le game pour plusieurs années avec sa double édition : Hellfest



MAOTFA du groupe qui te donne envie d'aller au musée : Lenine Renaud



MAOTFA de l'album qui ne sortira malheureusement jamais mais qui s'avère excellent : The battle of two halves de Gender Roles

MAOTFA de la pochette bien moche : Divisive de Disturbed



MAOTFA du label aussi bluffant que consistant : Source Atone Records



MAOTFA du bouquin musical le plus dingue de la décennie et qui n'est pas une bio : Sales Chiens de JB Hanak



MAOTFA du clip qui expose des chanteurs de la scène française et leur morpion : «Tic tac toe» d'Unswabbed



MAOTFA du groupe qui a vu la sortie de son album décalée et qui ne sera donc pas dans le top 2022 : Klone



MAOTFA qui regrette peut-être le choix de son nom : [No One Is Innocent]



MAOTFA de la meilleure série : Monstre



MAOTFA de la meilleure série avec son nom d'usage sinon tu ne verras pas de quoi on parle : Dahmer



MAOTFA de la meilleure série de l'univers Star Wars : Andor



MAOTFA de la meilleure série dont il n'y aura pas de suite ou de prequel et que c'est bien dommage : Better Call Saul



MAOTFA de l'album de l'année 2023 : Staring at the sun de Not Scientists



MAOTFA de l'album tant attendu en 2023 : Making circles of our own de New Pagans et Stowaway de Samiam

Team W-Fenec