Toutes les conneries sont bonnes à dire, tous les tops se valent, c'est parti pour les MAOTFA 2021

Top 5 dans l'ordre alphabétique des noms de groupe :



Bebly - Le spleen à présent

Gojira - Fortitude

Johnny Mafia - Sentimental

Quicksand - Distant populations

Turnstile - Glow on



On a écouté plein de bons albums en 2021 mais ceux-là sont restés au pied du TOP5 :



Anneke Van Giersbergen - The darkest skies are the brightest

Arabrot - Norwegian gothic

Black Ink Stain - Incidents

Bobby Ramone - Rocket to Kingston

Chabad Religion - Chabad religion

Dying Wish - Fragments of a bitter memory

Employed to Serve - Conquering

Every Time I Die - Radical

Frédéric D.Oberland - Même soleil

Gontard - Akene

Greg Eklund - Muffled tears

Headcharger - Rise from the ashes

Joe Bonamassa -Royal tea

Joseph D'anvers - Doppelgänger

Junon - The shadows lengthen

Kimon Kirk - Altitude

King Buzzo - Gift of sacrifice

Kronstadt - Quai de l'ouest

L'envoûtante - Espoir féroce

Moanaa - Embers

Mogwai - As the love continues

New Pagans - The seed, the vessel, the roots and all

No One Is Innocent - Ennemis

Oi Boys - Oi boys

Psykup - Hello Karma!

Ship Thieves - Irruption

Talk Show Host - Mid-century modern

The Wildhearts - 21st century love ssongs

Voodoo Glow Skulls - The walking dread

We Hate You Please Die - Can't wait to be fine

Year Of No Light - Consolamentum





MAOTFA du groupe PAF dans l'actu : L'Ambulancier



MAOTFA de l'album qui donne envie de se mettre à la lecture : La mémoire du feu d'EZ3kiel



MAOTFA de la polémique que les idiots n'ont pas évité : Ultra Vomit à l'Elysée



MAOTFA de la meilleure résurrection divine : Junon



MAOTFA du nom d'album un peu inquiétant quand t'es en bagnole : Bruit pour The machine is burning and now everyone know it could happen again



MAOTFA de la meilleure création divine : Queen(Ares)



MAOTFA du titre d'album prémonitoire : Hello Karma!



MAOTFA du meilleur titre et c'est aussi un beau clip de l'année : "Amazonia" (Gojira pour les deux du fond qui ne suivent pas)



MAOTFA du groupe qui a décidé de ranger les casques en pleine époque des masques : Daft Punk



MAOTFA du meilleur concert annulé (parmi tant d'autres) : Gender Roles



MAOTFA du meilleur mash up : Bobby Ramone



MAOTFA du concert de Noël : Machine Head



MAOTFA du meilleur concert de Julien mais en fait c'est aussi le seul mais c'était bien quand même : Ausgang.



MAOTFA de la meilleure découverte «rock français héritier de qui vous savez» : Møsi



MAOFTA de la bassiste qu'on savait disparue de la scène musicale et qu'on croyait aussi disparue mais en fait non, elle était partie en week-end : Rayna Foss, ex-bassiste de Coal Chamber.



MAOTFA du meilleur coup du mercato d'été : JC Forestier arraché des griffes de Vecteur



MAOTFA de la meilleure rubrique du W-Fenec Mag : HuGui(Gui) les bons tuyaux



MAOTFA de la belle confirmation sportive : le RC Lens (victoires face à l'OM, Monaco, Rennes, le LOSC...)



MAOTFA de la meilleure série : Le Serpent



MAOTFA du pesonnage de série qu'on aime bien, va savoir pourquoi : Fennec Shand



MAOTFA du meilleur film : Dune



MAOTFA de la reformation qui fait espérer que 2022 soit pas tout pourri : Porcupine Tree



MAOTFA du style qui n'a pas fini de nous étonner : le post métal (ou post hard core truc) avec Saar, Queen(ares), Year Of No Light, Junon, Moana, Përl, Parlor...



MAOTFA du truc de dingo : imprimer le Mag #47 (il en reste encore quelques uns)



MAOTFA du truc qu'on devrait préparer mais en fait, on verra bien ce qu'on fait au dernier moment : le Mag #50 (50 numéros bordel !)

Merci de nous supporter !

Team W-Fenec