Bring the ruckus Not a party She cares Dead end conversation Show me Untitled Maybe he´s a hole Chaïless

Ce duo lyonnais, constitué de Frank Garcia aka Sheik Anorak à la guitare et au chant et d'un certain Christophe F. à la batterie, est en réalité les 2/3 d'un ancien groupe nommé Socrates qui a sévi entre 2006 et 2009 du côté de la capitale des Gaules. Pour la petite histoire, Vultures, Hyenas And Coyotes est le nom d'un des premiers disques de Socrates sorti en 2006. Autant je connaissais le one-man band Sheik Anorak (qui par ailleurs avait fait parler de lui l'année dernière avec une autre formation musicale dénommée Sunnnerds... avec ce Christophe F. ), autant Socrates ne m'était pas familier. À travers cet éponyme de Vultures, Hyenas And Coyotes, je replonge dans les grandes heures de la noise rock de tonton, à savoir celle des Shellac et The Jesus Lizard, saucée d'un d'esprit no wave punk et bruitiste. Donc fatalement, je me remémore aussi grâce à eux (et merci pour ça !) mes joies auditives avec Le Singe Blanc, Youff, Carver, et puis tiens, Gâtechien pour la voix qui part en vrille totale par moments. En gros, Vultures, hyenas and coyotes c'est de la répétition de motifs tempétueux et casse-cou, tellement brut de décoffrage qu'on a l'impression que les deux gaziers sont en train de jouer dans notre salon.