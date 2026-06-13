Dans le numéro 68 du W-Fenec mag, je me suis fendu d'une chronique au format court de Contempler l'abîme, le neuvième album de Vulgaires Machins. Un format court, mais pas forcément expéditif, car je me suis engagé à y revenir dans un article plus détaillé. Cette promesse n'est pas restée vaine, preuve à l'appui. Comme évoqué dans mon papier précédent, Contempler l'abîme m'a littéralement chamboulé, tant au niveau de la musique que des textes. Pendant les multiples écoutes réservées à ce bijou sonore, j'ai éprouvé (et éprouve encore au moment précis où je rédige ces mots) tant de sensations qu'il m'a été littéralement impossible de livrer mes impressions à l'instinct. Il m'a fallu disséquer puis digérer ce disque afin d'en parler le plus honnêtement possible. Et (c'est bien la première fois que cela m'arrive) et j'ai eu besoin d'en parler aux auteurs-interprètes avant de te livrer, fidèle lecteur, mon avis pouvant te paraître subjectif.



Contempler l'abîme est certainement l'une des plus belles œuvres que j'aie pu écouter ces dernières années. Et il tiendra une place de choix dans ma rockothèque pour le restant de ma vie. Ce disque m'hypnotise dès l'introduction de "Terminé le fun", avec cette guitare lancinante et ce timbre de voix aussi touchant que palpitant de Guillaume Beauregard. Ce morceau n'est que le prélude à douze hymnes punk (dans l'esprit) et pop (dans les sonorités).

Disruption était passionnant, Contempler l'abîme est passionné. L'inverse fonctionne également, tant ce disque est à part dans la discographie du quatuor québécois. Un disque qui s'écoute d'une traite, dans lequel se succèdent les joyaux punk ("Om mani padme hum", "L'effondrement qui vient", "Me croire seul à me croire inutile") et les bijoux pop ("Travail à la chaîne", "Avalanche", "Libérer la foudre"). Avec quelques pièces maîtresses qui façonnent les nouvelles directions artistiques des Vulgaires Machins (comme le lancinant et somptueux "Il faut se jeter à l'eau"). "On continue", le morceau le plus joyeux musicalement parlant, est peut-être le plus percutant au niveau des textes, constat amère d'une société individualiste névrosée. Les styles d'écritures de Guillaume et de Marie-Ève Roy, bien que foncièrement différents, sont la combinaison gagnante d'un disque façonné pour réfléchir et réagir. Un disque aussi beau musicalement que puissant au niveau des textes. Et alors que la saturation et la distorsion pourraient envelopper cet ensemble de textes forts et percutants, les Vulgaires Machins ont préféré les douces mélodies, les passages planants et l'adjonction de l'Orchestre Symphonique de Budapest pour faire briller l'ensemble. Et en s'autorisant même un featuring audacieux et réussi avec J. Kyll sur "L'effondrement qui vient". Rien que ça.



Contempler l'abîme, en plus de squatter ma platine depuis de nombreuses semaines, me colle à la peau et préoccupe mon esprit. La tristesse, le sarcasme et la noirceur des textes de Contempler l'abîme sont sublimés par la luminosité et la richesse des compositions d'un disque qui a été pensé pour être écouté en une pièce unique et qui ne te laissera pas insensible. J'en suis persuadé. Ce qui est certain, c'est que j'ai hâte d'entendre l'interprétation de ce disque en concert et de remercier les quatre musiciens, yeux dans les yeux, pour tout le bien (et le mal) que me procure cette masterpiece.