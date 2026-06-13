Il me tardait de pouvoir discuter avec Guillaume (guitare, chant, composition) et Marie-Ève (guitare, chant, composition) de ce merveilleux disque qu'est Contempler l'abîme, d'une beauté absolue. Pour saisir encore plus en profondeur la démarche artistique de ce groupe qui a accouché d'un des meilleurs albums de 2025, mais aussi pour leur dire droit dans les yeux (par caméras interposés, le Québec n'étant pas encore frontalier de Nancy) pourquoi ce disque est essentiel pour moi. Et peut-être aussi pour toi.

Vulgaires Machins Bonjour Guillaume, bonjour Marie-Ève. Merci de prendre ce temps pour cette interview. Nous sommes très heureux de vous retrouver avec Contempler l'abîme, nouvel album qui est le neuvième de votre discographie et le deuxième depuis "le retour de vos activités", après une pause discographique de presque dix ans. Ce disque, on ne l'a pas vu venir en France, on n'avait aucune info, rien n'avait fuité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la genèse de celui-ci ?

Guillaume : Ça a été une bonne année d'écriture au moins, une bonne année et demie même. Un peu à l'image de l'album Disruption, c'est un processus où on a travaillé, Marie-Ève et moi, chacun en vase clos pendant un bon bout de temps pour aller chacun au bout de nos idées, librement, de la façon dont on avait envie de travailler pour que ce soit un processus qui soit plaisant finalement. Moi, de mon côté, j'ai beaucoup travaillé les chansons dans une optique de séquences plutôt que celle d'écrire des chansons en tant que telles. C'est comme ça que j'ai trouvé mon compte et mon plaisir, avec ces idées d'enchaînements, d'interludes, d'introduction. Puis, on a un moment mis tout ce qu'on avait en commun et on a fabriqué un album qui est cohérent.

Marie-Ève : On a fait des points de rencontre. Je me rappelle que nous avons travaillé pendant six mois, on s'est rencontrés, on s'est montrés nos trucs, on est repartis chacun de notre coté, on a continué la préprod à l'automne. Puis, début 2025, nous étions en train de faire les basics en studio. Ça a pris comme un an et demi presque, puis après ça, l'album avait été fini en avril 2025 avant qu'il ne sorte l'automne dernier.



Les sonorités de ce disque sont de moins en moins urgentes et tranchantes alors que les textes nous plongent dans un quotidien qu'on ne veut pas sciemment affronter. Est-ce que justement, le fait d'être "moins punk" mais avec des textes qui sont toujours aussi forts, c'est une façon de percuter encore plus ?

Guillaume : L'envie de percuter, c'est sûr qu'elle était présente dès le premier jour. Après, je pense que la forme que ça a prise, cette idée-là d'intégrer un orchestre, d'aller dans des sonorités post-punk avec les synthétiseurs, tout ça, c'est vraiment une envie de casser un peu les lignes de notre historique punk. Moi, je vois les deux aspects de l'écriture, celle des textes et celle de la musique, comme deux processus différents, dans une certaine mesure. On a fait musicalement ce qui nous plaisait, ce qui apporte du plaisir dans le processus, qui nous donne aussi l'impression de sortir des sentiers battus, de se mettre en danger...

Marie-Ève : Oui, ça faisait un moment qu'on voulait refaire un album qui avait des chansons qui s'enchaînaient l'une dans l'autre. Je pense que c'était un beau défi pour nous d'apprendre aussi à faire ça... Le fait d'avoir, pour l'orchestre symphonique, des partitions écrites, puis après des arrangements à mettre en place, ce n'est pas la même chose qu'avec nos habitudes. Après ça, quand Guido (NDLR : Guido Del Fabro, arrangeur) a pris ça et a écrit pour 60 musiciens, ça nous a beaucoup nourrit en tant que musiciens. On n'a pas envie de rester dans quelque chose de connu. On souhaite se déstabiliser. Je pense que c'est là-dedans qu'on trouve notre plaisir et que ça nous permet de garder notre flamme allumée.

Guillaume : Oui, puis il y a un sentiment aussi d'affranchissement. Cette impression d'être à un stade de notre carrière ou de notre évolution, je ne sais pas comment appeler ça, où on n'a pas l'impression d'avoir quelque chose à prouver. On a la responsabilité d'avoir du plaisir et d'être sincère dans la démarche, mais pas d'offrir quelque chose qui soit ce qu'on attend de nous, ni de forcer un changement. Juste d'être honnête dans le processus, puis comme Marie-Ève le disait, de prendre plaisir à faire les choses. C'est important. Après ça, les textes, c'est un processus où les réflexions sont apportées comme ça. Ils sont apparus tranquillement, il n'y a rien eu de spontané. Il y a eu des réflexions à mesure que le projet avançait par rapport à l'intention, puis ce qu'on avait envie de véhiculer là-dedans, puis comment on avait envie de le faire, aussi. Je pense que, en tout cas pour moi, ce qui fait que je continue de vibrer et d'être excité par le processus quand je me lève le matin, c'est d'aller dans les zones que je trouve importantes. On se retrouve toujours, en ce qui me concerne, dans un rapport très concret avec la réalité et nos préoccupations aussi.

Marie-Ève : Il y a d'ailleurs beaucoup de sujets en ce moment (sourire).



L'Orchestre Symphonique de Budapest est intervenu sur un certain nombre de chansons. Comment s'est faite la connexion et comment vous avez pu travailler à distance ? Vous avez déjà donné une partie de la réponse sur le fait que votre arrangeur avait écrit pour 60 musiciens, mais qui a eu l'idée ?

Marie-Ève : C'est Gus, qui avait travaillé avec le groupe Metric, un groupe canadien. Avec Metric, il y avait la connexion avec un intermédiaire de Budapest et il l'a contacté. Cet orchestre propose des plages horaires pour jouer les partitions d'autrui. On nous a dit : "Deux fois par mois, de telle heure à telle heure, vous pouvez réserver un créneau. Nous, on lit les partitions, puis on joue". Comme on n'a eu aucun financement ni subvention pour l'album au Québec, nous n'avions pas les moyens de faire ça ici. Pour nous, le fait qu'on payait pour une heure et que les musiciens de l'orchestre jouaient nos partitions s'avérait comme une possibilité qui pouvait devenir réelle. C'était vraiment magique aussi, parce que c'était vraiment du live ! On suivait en visio avec Gus notre producteur et Guido qui s'est occupé de nos arrangements. Guido parlait avec l'interlocuteur qui était à Budapest, qui lui même parlait au chef d'orchestre. Et nous, on regardait ça en live. On voyait l'interlocuteur parler au chef d'orchestre, lui donner les commentaires qu'on venait de lui livrer.

Et vous assistiez aux arrangements exécutés en direct, en fait ? C'est incroyable !

Je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ressentir une émotion, vu que c'était via Internet. Mais quand les 60 musiciens ont joué et qu'il y avait notre voix par-dessus pour les guider, j'ai versé des larmes !

C'est vraiment touchant ! Vous l'aviez imaginé comme ça ou ça a dépassé vos attentes ?

Guillaume : Oui, on n'avait jamais travaillé avec un groupe de musiciens aussi large. Ça a été effectivement une belle expérience qui a été vraiment émouvante. Mais cette idée d'avoir une orchestration faisait partie du processus dès le début de l'écriture. J'ai fait des maquettes avec des instruments numériques, avec un système MIDI. J'avais une direction, une idée, une envie de créer des dynamiques entre des sections plus punk et des moments plus doux. Ça a été d'autant plus émouvant que ça faisait un an qu'on écoutait des maquettes de marbre. Tout à coup, l'orchestre rendait réelle cette vision-là de départ. Ça a été vraiment une belle expérience.

Marie-Ève : Mais ce qui était super émouvant aussi, c'est que ça s'est passé vraiment la dernière journée de l'enregistrement. Comme s'il allait par-dessus à la fin de tout, c'était comme le point final de cet album-là.

Guillaume : La confirmation aussi qu'on avait réussi.



Est-ce que l'orchestration et la production de ce disque ne vont pas être un frein à l'exécution des morceaux en concert ?

Marie-Ève : Non, parce qu'on va amener une nouvelle musicienne avec nous qui va essayer d'orchestrer des bouts d'orchestre. Qui va orchestrer l'orchestre (rires). On va faire des réarrangements. Mais tu sais, elle va être là pour justement apporter ces nouvelles sonorités, des claviers qu'on a mis un peu partout, puis de faire parfois des pads de violon.

Guillaume : C'est une autre aventure, tu sais, le fait d'amener ça live, de ne pas pouvoir faire les parties symphoniques. C'est le fun de se retrouver dans un local avec un musicien de plus, puis de réfléchir à d'autres façons d'arranger ça. L'idée, ce n'est pas de reproduire exactement ce qu'on a fait, mais de créer un autre objet en soi qu'on peut amener en France avec nous, puis au Québec. Parce que la problématique, si on peut appeler ça une problématique, je le mets entre guillemets, elle est partout, dans tous les concerts qu'on fait. Si on déploie un orchestre symphonique, forcément, il faut réfléchir à une autre façon de l'apporter sur scène.

Marie-Ève : Mais c'est bien parce que ça va nous permettre aussi de réarranger certains morceaux où je jouais du piano, des morceaux qu'on avait de côté parce que faire des claviers et de la guitare en même temps, c'est pas très facile (rires).



S'ouvrir à ce genre d'expérience, pour vous, c'était nécessaire, voire vital, au développement et à l'évolution artistique du groupe ?

Marie-Ève : Oui, je pense que toutes les directions prises en dehors des sentiers battus sont vitales pour l'évolution du groupe. Même si ce n'est pas décidé concrètement, c'est comme une pulsion qu'on suit. Je pense que qu'on a toujours fonctionné comme ça, de suivre nos pulsions.

Guillaume : C'est aussi une liberté qu'on s'accorde. On ne se questionne pas à savoir comment ça va être reçu. Est-ce que ça fait du sens dans le processus ? Est-ce que ça ne devrait pas être un autre projet ? On ne se pose pas ces questions-là. L'idée apparaît et on s'accorde la liberté d'aller jusqu'au bout de ces idées-là.



L'album a été présenté aux médias français sous la forme d'un press-kit électronique qui comprenait les plages de l'album et une unique où tout l'album défilait. Je me suis pris au jeu d'écouter le disque d'une traite avec cette plage unique et j'ai été vraiment happé par l'enchaînement parfait des morceaux, surtout sur la fin de l'album. Tout me semblait cohérent et tout aurait, pour moi, pu sortir sur une seule plage. Est-ce que ce disque a été écrit et composé dans cette volonté ?

Guillaume : Oui. Dans le processus d'écriture, il y avait cette volonté d'arriver en studio en sachant déjà dans quel ordre tout ça s'enchaînait. Il y a eu beaucoup d'efforts et d'énergie investis quand une transition nous semblait inadéquate. On travaillait la chanson d'avant ou d'après pour que tout ça soit cohérent. Il y avait vraiment une volonté de faire un album qui allait, dans le meilleur des mondes, être écouté comme ça, dans cet ordre-là. Après ça, on est conscient que ce n'est pas tout le monde qui écoute la musique comme ça, qui a l'attention de passer 40 minutes à écouter un album du début à la fin, mais c'est comme ça qu'on l'a pensé. En studio, ça a été enregistré dans l'ordre.

Marie-Ève : Je me rappelle de la première journée de prise de la batterie et de la basse, on l'a passé à peaufiner encore toutes les transitions choisies.

Guillaume : Ça exigeait un autre niveau de réflexion. Des fois, il y avait des choses qui ne marchaient pas, puis des trucs auxquels on n'avait pas pensé dans nos transitions. Ça nous a toujours demandé d'arrêter et de réfléchir à ça. On ne pouvait pas juste exécuter et enregistrer nos guitares. Il fallait toujours revenir aux transitions et s'ajuster en conséquence. Je pense que le pari a été relevé parce que j'écoutais encore récemment le disque et ça marche. On sent que les transitions n'ont pas été lancées n'importe comment. Ça a été réfléchi.



Vulgaires Machins C'est ma manière d'écouter le disque, et je l'écoute toujours comme ça, du début à la fin, parce que c'est vraiment cohérent. Outre cette collection de pop-rock songs, les textes m'ont vraiment transporté, comme s'ils exprimaient haut et fort ce qui pourrait être enfoui en moi. Même si le travail d'écriture est personnel, est-ce qu'une bonne chanson est une chanson qui encourage la réflexion de l'auditeur ?

Guillaume : En tout cas, ça peut être ça, oui (sourire). Je pense que ça peut être beaucoup de choses, une chanson. Ça dépend de l'intention. Pour moi, l'important dans une chanson, c'est qu'elle soit sincère. Après, ça ne veut pas dire qu'une chanson doit être ça.

Marie-Ève : Je pense qu'on le découvre une fois que l'album est lancé. Une chanson intime, qui part de l'intime, peut toucher à l'universel. Je trouve que tout ce qui est universel part vraiment de l'intimité de quelqu'un. On ne s'en rend pas compte tant que l'album n'est pas présenté aux gens. Mais après, quand on reçoit des commentaires du public, on se rend compte qu'en fait, on n'est pas les seuls à penser ou à ressentir telles ou telles choses. C'est ça qui fait que c'est d'autant plus touchant.

Guillaume : Oui, parce que durant tout ce processus d'écriture, on a le nez collé sur la feuille. Il y a tout un tas de réflexions par rapport à la prosodie de la chanson, la rythmique, la rime. Il y a toutes sortes de choses qui, parfois, entrent en conflit avec l'idée de ce qu'on a envie de véhiculer, etc. Ça devient un processus où on perd l'essence primaire sur laquelle on appuie tout ça. Comme le dit Marie-Ève, c'est au moment où c'est terminé et qu'il y a un autre regard là-dessus, qu'on comprend la singularité, l'impact et l'émotion qu'on cherche à déployer.

Marie-Ève : Ça part toujours d'une émotion, une chanson. C'est une émotion qui, après, évolue et qui s'enrobe, mais ça part d'une émotion brute. Quand on reçoit le feedback des gens, c'est qu'on se rend compte qu'il y a d'autres gens qui vivent ces émotions-là.



Est-ce que, musicalement, on peut dire que vous affranchissez dorénavant des codes, des formats des chansons classiques en osant, tout simplement ? Est-ce que vous pensez avoir trouvé aujourd'hui un bon équilibre ?

Guillaume : Ce n'est pas une finalité, dans le sens où tout est possible. Le cadre est important. Même si on a l'impression qu'il n'y a pas de cadre, on fait en sorte de s'en donner quand on écrit parce que ça prend une direction. On ne peut pas partir n'importe où. Mais après ça, le processus pourrait être de choisir de faire un album qui n'a pas de cadre, comme Disruption, en fait. Mais ça pourrait être intéressant aussi dans deux ans de choisir de s'engager dans une démarche créative où on ne veut faire que des chansons de deux minutes. Ce n'est pas une finalité. Cette fois-ci, ça s'est fait comme ça. Philosophiquement, il y avait un concept derrière l'album, mais il pourrait ne pas en avoir la prochaine fois. Cette liberté-là demeure à chaque tournant, je pense.



Inconsciemment, est-ce qu'un tel disque peut vous ouvrir à un nouveau public, peut-être moins rock et plus pop, ou tout simplement un public qui va plus écouter les radios, qui ne va pas forcément aller à des concerts, mais qui peut découvrir Vulgaire Machins avec cet album-là ?

Marie-Ève : On espère (rires)

Guillaume : Tant mieux si ça franchit d'autres barrières. Ça n'a pas été écrit dans cette optique-là, mais évidemment qu'avec toute l'énergie et le cœur qu'on met là-dedans, on a envie que ce soit entendu de la façon la plus large possible. Tant mieux si ça rejoint des gens qui ne nous auraient pas écoutés autrement ou qui nous découvrent parce qu'il y a quelque chose qui les interpelle dans ce qu'on a fait dernièrement. Tant mieux si c'est le cas. Tant mieux si les fans qui aimaient Vulgaires Machins au début continuent de nous écouter aussi aujourd'hui. Je pense que ça fait partie de ça, s'affranchir, c'est d'essayer de ne pas considérer ça quand on écrit et de vraiment faire ce qu'on a envie de faire, en espérant que ça touche les gens de façon la plus large possible.



Vulgaires Machins Est-ce que vous pouvez nous parler de l'artwork qui est sublime ?

Marie-Ève : C'est Renaud Philippe, qui est un photographe qui avait déjà croisé les chemins de Guillaume sur une collaboration qu'il a faite sur son album solo. Renaud, c'est un photographe extraordinaire qui fait de la photographie documentaire. Quand l'album a été fini, tout ce que je voyais, c'était du noir et blanc parce que c'est un album quand même lourd de sens. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'est apparu qu'il fallait que la pochette soit une photo. Une pochette avec une photo noir et blanc, c'est aussi quelque chose qu'on n'avait jamais fait. J'allais toujours regarder sporadiquement les nouvelles photos de Renaud, puis je suis tombée sur une série qu'il avait faite dans une cour à scrap (casse auto). Quand j'ai vu l'auto avec la boucane (fumée noire), pour moi, c'était un peu ça contempler l'abîme. Ça me parlait beaucoup. Après ça, on a sorti chaque chanson avec les paroles sur YouTube dernièrement. Pour chaque chanson, il y avait une photo de Renaud qui a été associée à chaque texte.

Ce sont des photos qu'il a faites en fonction des textes ou ce sont des photos qui existaient déjà ?

Ce sont des photos qui existaient déjà. Il y a notamment des photos de la période du COVID. Il fait plein de reportages au Brésil, partout. On avait de la misère à le contacter parce qu'il était en Alaska à faire un autre reportage. Ça a été laborieux, mais quand on a réussi à avoir toutes les photos, chaque chanson m'inspirait une de ses photos.

Guillaume : Il y a quelque chose dans le travail de Renaud qui ressemble à notre album.

Marie-Ève : Quelque chose qui est très poétique, très cru, mais en étant poétique.

Guillaume : Oui, j'allais dire qu'il y a un côté dystopique et un côté lumineux en même temps.



L'une des surprises de ce disque, c'est la participation sur un long couplet de la rappeuse J.Kyll du groupe Muzion. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette artiste et comment est venue l'idée de sa participation dans un des morceaux les plus punk du disque ?

Guillaume : En fait, j'avais envie d'écrire une chanson qui avait cette esthétique de rap de rue. J'avais envie d'écrire quelque chose de plutôt agressif que très mélodique, je dirais. J'avais envie de me lancer dans un processus pour cette chanson qui allait me sortir de ma zone de confort et qui allait permettre ça, une collaboration. Muzion est aussi une historique. On a joué avec eux il y a très très longtemps. On les avait invités à faire une première partie. Ça c'était mal passé parce que nos fans à cette époque-là ne comprenaient pas qu'une première partie d'un show punk puisse être un groupe de rap. On avait connecté beaucoup à travers cet événement-là. Historiquement aussi, il y a quelque chose qui me donne envie de travailler avec Muzion. Je ne sais pas, la voix d'une femme, son approche très engagée aussi par rapport à l'écriture. Si on écoute Muzion ou Jenny (NDLR : Jenny Salgado, le vrai nom de J.Kyll) parler, on sent qu'il y a une sensibilité qui rejoint celle de Vulgaires Machins d'un point de vue philosophique, politique ou social. Il y a quelque chose de beau là-dedans, je trouve, de connecter le punk et le rap dans le contexte social en ce moment. Il y a toutes ces raisons-là qui jouaient. Il y a aussi un peu de naïveté et d'innocence de contacter Jenny. On ne savait pas non plus, jusqu'à la fin du processus, si l'idée allait marcher. Il fallait que ça connecte artistiquement aussi. Tout ça s'est passé, mais jusqu'au dernier jour, on ne savait pas.



Marie-Ève, une nouvelle fois, tu es très présente sur le disque, vocalement parlant. Vous en avez parlé un petit peu, mais comment vous envisagez l'écriture en binôme ? Est-ce que, Guillaume, tu peux chanter des textes de Marie-Ève ? Inversement, est-ce que vous écrivez l'un pour l'autre ? Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir les mêmes points de vue pour accoucher de textes comme vous les écrivez ?

Marie-Ève : Non, parce qu'avec Disruption, j'avais compris que si j'essayais d'écrire de la même façon que Guillaume, ça me bloquait totalement. J'y vais avec la façon dont j'ai trouvé d'exprimer mes émotions. Je pose plus un regard, je pense, sur ce que l'état des choses me fait, au lieu de dénoncer. Moi, je suis plus dans ce que ça me fait de voir tout ce qui se passe autour de moi. On discute beaucoup avec Guillaume tout le long du processus, on parle beaucoup de plein d'enjeux. Je pense que je le traduis en regardant émotivement ce que ça fait. Je pense que c'est ma façon de faire. Je me laisse le droit d'être plus douce, d'avoir des chansons balades. Tout dépend des titres, mais pour la chanson "Avalanche", par exemple, Guillaume avait écrit la musique mais il n'arrivait pas à écrire des paroles. Moi, ça m'a inspirée. Je m'inspire beaucoup aussi de lecture, d'art, de culture. J'ai lu beaucoup de livres sur les féminicides, des femmes qui avaient passé à travers des périodes de violences, entre la vie et la mort. Cette chanson-là est venue se connecter à la musique de Guillaume. De toute façon, on chante toujours sur la chanson de l'autre, parce qu'on chante pratiquement toutes les chansons à deux. Oui, on est habitué, puis on navigue bien là-dedans. Je pense que quand quelque chose ne me convient pas pour le chant, je lui dis, et vice-versa.

Guillaume : Je pense que le fait que Marie-Ève prenne plus de place, qu'elle écrive ses choses et qu'elle le fasse indépendamment, sans trop considérer ce que je suis en train d'écrire au même moment, c'est ça aussi qui apporte une fraîcheur, une nouveauté et une excitation dans le processus. On a une corde de plus à notre arc. Ça met mes chansons en relief, puis inversement. Une des belles choses qui se sont produites depuis qu'on a fait notre retour, c'est que Marie-Ève a pris une place plus grande.

Marie-Ève : En fait, j'ai trouvé ma voie pour parler des choses qui me préoccupent aussi, mais d'un autre point de vue.



Est-ce que vous pensez que vous auriez la même approche artistique si vous étiez un groupe européen et non pas un groupe nord-américain ?

Guillaume : Je pense que non, parce que tout est tellement globalisé. Je lis beaucoup d'articles qui nous viennent d'Europe. Je consomme aussi énormément d'informations qui proviennent des États-Unis. Je m'intéresse à toutes sortes d'infos qui ne viennent pas, peut-être même moins du Québec que d'ailleurs. Je pense que la globalisation est partout. Ce n'est pas juste par rapport à ce qu'on consomme ici au Québec. Je ne peux parler que pour moi, mais je pense que par rapport à mes intérêts, les enjeux et l'info qui m'intéressent, je pense que peu importe où je suis sur la planète, je serais probablement prisonnier de mon algorithme.



Est-ce que Contempler l'abîme est un disque pessimiste, lucide, porteur d'espoir, ou un peu des trois en même temps ?

Guillaume : Les trois en même temps. Ce qu'on s'est autorisés, c'est de ne pas se bloquer si on sentait que c'était pessimiste.

Marie-Ève : D'exprimer cette souffrance-là, en quelque sorte, si on coupe ce côté-là, le chemin ne se fera pas vers l'espoir. Pour moi, tout ça va ensemble.

Guillaume : C'est à travers une certaine forme de lucidité qu'on va trouver la lumière de toute façon. Ce n'est certainement pas dans le déni. Puis dans ce sens-là, même s'il y a des fois des textes qui sont très sombres, je pense qu'il en ressort une lumière et une connexion avec la souffrance extérieure, puis il y a cette envie-là fondamentale de connecter, tu sais, à travers la musique avec l'autre.



Vulgaires Machins Alors, vous vous apprêtez à engager une nouvelle tournée française avec neuf dates, notamment avec Not Scientists. C'est la troisième tournée française depuis votre "retour aux affaires", et j'ai l'impression que l'accueil a toujours été positif. Est-ce que vous avez été en quelque sorte soulagé que les gens viennent toujours vous voir dix ans après l'absence ?

Marie-Ève : La première fois qu'on est revenus, c'était un peu un test pour savoir s'il y avait du monde qui allait venir nous voir dans les spectacles. Puis, on a vraiment été surpris de voir beaucoup de gens qui nous ont découverts quand on a arrêté, en fait. Des gens qui étaient adolescents quand on a arrêté, puis qui venaient nous voir finalement fin vingtaine, début trentaine. Puis, c'était surprenant de penser qu'on avait accompagné autant de personnes. Il y a des gens qui font beaucoup de route pour venir nous voir, puis c'est toujours des témoignages très émouvants. Il y avait notamment ce gars qui avait trois enfants, il travaillait le lendemain, il était descendu de Belgique. Wow ! Je pense que ça, ça nous a donné le goût de revenir, en fait.

Guillaume : Après ça, ce sont les paramètres économiques qui font qu'il faut que ça intéresse le public en France de venir nous voir parce que ça coûte tellement cher. On ne tourne évidemment pas en France parce que c'est payant, mais on essaie de faire marcher ça d'une tournée à l'autre. Puis, je pense qu'à partir du moment où c'est possible financièrement d'aller en France, une fois sur place, on se rend compte que c'est très nourrissant sur le plan artistique, et émotif aussi, parce qu'il y a effectivement une connexion qui se passe en France. Les dernières fois qu'on est venus, c'était vraiment... c'est vraiment touchant de voir qu'après toutes ces années-là, il y a des gens pour qui Vulgaires Machins, ça a une importance, ça a une place dans leur cœur. Ça nous donne envie d'y retourner.

Marie-Ève : Mais en étant loin, on ne sait pas trop non plus. C'est toujours une surprise. C'est comme là, j'ai peur qu'il n'y ait personne dans les shows (rires).



En tout cas, moi, j'ai pu vous voir sur les deux dernières tournées. En 2023, il y avait notamment ce plan bar dans une cave à Metz un dimanche soir. La tournée suivante, c'était en été avec des festivals, donc c'était un peu plus important. Et puis là, en regardant ce qu'il va se passer au mois de février, ce sont des beaux endroits, des lieux plus importants avec Les Sheriff, etc. Donc, il y aura toujours du monde, c'est sûr ! Et du coup, je vois ça un peu en mode "ça monte crescendo". Bientôt les Zéniths, quoi ! (rire général)

Guillaume : Bientôt le commando à Paris.



Est-ce que vous vivez de votre musique ? Et si oui, est-ce que c'est une contrainte ? Ou si vous ne vivez pas de votre musique, est-ce que c'est une liberté dans votre processus créatif ?

Marie-Ève : Oui, on arrive à vivre de notre musique. On fait les choix qui vont avec. C'est sûr qu'on ne roule pas sur l'or, puis on fait des choix qui nous permettent de vivre de notre musique.

Des choix puis des sacrifices... parce qu'en France, par exemple, on a l'intermittence qui permet aux musiciens qui créent, les techniciens, etc., quand ils ne sont pas en tournée, d'avoir des indemnités chômage. Je ne sais pas comment ça se passe au Québec...

Marie-Ève : ...Non, il n'y a rien de tout ça au Québec. Ce qu'on fait, c'est qu'on en fait "plus" nous-mêmes, comme de la gérance puis des tâches comme ça, qui fait qu'il en reste plus pour nous, pour subvenir à nos besoins plus longtemps, sur une plus longue période. On n'a pas d'intermittence, mais parfois, on a des subventions qui nous aident, comme de l'aide à la tournée. Là, on n'en a pas eu pour faire l'album, ce qui nous a coûté cher, mais on avait un partenaire, Costume Records, qui nous a aidés, justement. Donc, on n'a pas d'aide de chômage, mais on a de l'aide pour la production, ce qui fait qu'on réussit à mettre de l'argent de côté. Avoir un travail à côté, ça coupe la création. Il n'y a rien à faire d'autre. Puis avec une famille et tout, c'est impossible.

Guillaume : En fait, pour moi, c'est important de faire de la musique sans compromis. Si ça devient un hobby, ça ne m'intéresse plus. J'ai envie de faire de la musique puis de le faire à 100 %. Pas à 20 %, parce que je travaille le lendemain, et que je fais un métier qui n'a absolument aucun rapport avec la musique....

Marie-Ève : Parce que si tu travailles, tu n'as plus de jus...

Guillaume : C'est ça, il y a une certaine énergie. On n'a plus 20 ans, mais on a des enfants en plus. Moi, c'est ma façon d'aborder la création. C'est ça ma vie, en fait. Si ce n'est plus quelque chose que je peux faire, dans lequel je me laisse absorber sur une longue période de temps, où je consacre mes journées, par exemple, à l'écriture, si ce n'est pas ça le régime, ça ne m'intéresse pas. Je ne ferais pas de la musique à temps partiel, par-ci, par-là, pour faire des albums moyens une fois tous les cinq ans. Ça nous arrive de prendre des contrats autres qui touchent à la musique aussi. Mais [[Vulgaires Machins, ça marche assez bien pour qu'on soit toujours dans le jus.



Si on vous donnait aujourd'hui la possibilité de changer de nom de groupe, comment vous appelleriez-vous en 2026 ?

Marie-Ève : (rire) Mon Dieu... C'était tellement compliqué de nous trouver un nom en 1994.

Guillaume : Oui, ta question me fait faire de l'anxiété ! (rires)



Ok, next (rires) : "Madame, Monsieur, c'est la fin" non pas d'un monologue, mais de ce constructif échange, et je vous en remercie. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Vulgaires Machins ? "On lâche pas la gagne et on continue" ? "On continue à se croire seul et à se croire inutile" ? "On essaie de réfléchir même si c'est nul" ou alors on constate amèrement que "c'est vraiment terminé le fun" (NDLR : titres ou extraits des chansons du nouvel album).

Marie-Ève : On essaie de réfléchir même si c'est nul. Oui, il y a de ça.

Guilaume : C'est certainement pas possible de s'abandonner au chaos. Je pense que si on veut donner du sens à nos vies, il faut continuer de réfléchir. Il faut continuer d'essayer de faire une petite différence à notre échelle et faire une différence, ce n'est pas juste changer le monde. C'est aussi apporter un réconfort, créer des connexions, créer des ancrages avec les autres. Continuer de propager cette idée-là que c'est collectivement qu'on a du sens et qu'on a du pouvoir sur les événements. Il n'y a pas pour moi d'autre façon de voir ça. On est des animaux sociaux et on a besoin les uns des autres. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de remettre l'idéologie ambiante en question. Cet individualisme-là et cette course effrénée du productivisme... Je pense qu'on a, à travers l'art, un rôle à jouer et il faut continuer de le prendre au sérieux, même s'il ne faut pas toujours trop se prendre au sérieux.

Mille mercis à Guillaume et Marie-Ève pour la disponibilité, ainsi que Virginie et Stéphane pour le relais. Et à très vite en concert !



Photos posées : Gaelle le Royer

Photos live : Marie d'Emm