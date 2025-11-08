Mazette, après tant d'années d'absence, les Vulgaires Machins enquillent une deuxième tournée française en deux ans ! L'occasion était trop belle de soumettre à Guillaume et Marie-Eve notre questionnaire démoniaque !

Vulgaires Machins Live ou studio ?

Guillaume : Impossible de répondre à ça. Live ou studio ? Les deux sont complémentaires. Tu préfères avoir un cœur ou une tête ? De l'oxygène ou de l'eau ?

Marie-Eve : Les deux ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre.



Fender ou Gibson ?

G : Gibson

M-E : Gibson



Ici, on est au JDM. Alors, Jardin du Michel ou Journal de Montréal ?

M-E : Jardin du Michel (rires)



Fanzine ou webzine ?

G : Fanzine.



Rage Against The Machine ou Against Me! ?

G : Against Me!; les deux sont géniaux, mais Against Me! sont plus proches de nos influences.

M-E : Against Me!



Les Sheriff ou les Béru ? Attention, Mr Cu! lit le zine ! (rire général)

G : Béru !!! (rires)



Festival ou club ?

M-E : Festival.

G : Club.



Label ou auto-production ?

M-E : Coproduction !



CD ou vinyle ?

G : Vinyle.

M-E : D'accord (rires)



Acoustique ou électrique ?

G : Électrique.

M-E : Électrique.



Paris ou Montréal ?

G : Montréal.

M-E : Montréal.



Poutine ou Trump ?

G : Je refuse de répondre à ça (rires)

M-E : Aucun !



Poutine ou raclette ?

G : Raclette.

M-E : Poutine.



Football ou baseball ?

G : Football

M-E : Football.



Vans ou Converse ?

G : Vans.

M-E : Converse.



Essence ou diesel ? C'est pour notre ami Minmin...

G : Essence

M-E : Pour Minmin ? Tu connais cette anecdote ? Ahhhhh !!! (rires). On a été cons !



Propagandhi ou Propaganda ?

G : Tu rigoles ? Propagandhi !



Burning Heads ou Tagada Jones ?

G : Burning Heads.

M-E : On est plus proches musicalement de Burning Heads.



Grimbergen ou Grimskunk ?

G : Grimskunk !



Radio ou TV ?

G : Radio

M-E : Podcast !



Vulgaires ou Machins ?

G : Vulgaires

M-E : Machins !

Merci à Guillaume (on s'écrit) et Marie-Eve, merci à Marion du Jardin du Michel et merci à Thib Pressure pour ce qu'il sait.

Photo : Marie d'Emm.