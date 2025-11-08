Vulgaires Machins Vulgaires Machins Live ou studio ?
Guillaume : Impossible de répondre à ça. Live ou studio ? Les deux sont complémentaires. Tu préfères avoir un cœur ou une tête ? De l'oxygène ou de l'eau ?
Marie-Eve : Les deux ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre.

Fender ou Gibson ?
G : Gibson
M-E : Gibson

Ici, on est au JDM. Alors, Jardin du Michel ou Journal de Montréal ?
M-E : Jardin du Michel (rires)

Fanzine ou webzine ?
G : Fanzine.

Rage Against The Machine ou Against Me! ?
G : Against Me!; les deux sont géniaux, mais Against Me! sont plus proches de nos influences.
M-E : Against Me!

Les Sheriff ou les Béru ? Attention, Mr Cu! lit le zine ! (rire général)
G : Béru !!! (rires)

Festival ou club ?
M-E : Festival.
G : Club.

Label ou auto-production ?
M-E : Coproduction !

CD ou vinyle ?
G : Vinyle.
M-E : D'accord (rires)

Acoustique ou électrique ?
G : Électrique.
M-E : Électrique.

Paris ou Montréal ?
G : Montréal.
M-E : Montréal.

Poutine ou Trump ?
G : Je refuse de répondre à ça (rires)
M-E : Aucun !

disruption - vulgaires machins Poutine ou raclette ?
G : Raclette.
M-E : Poutine.

Football ou baseball ?
G : Football
M-E : Football.

Vans ou Converse ?
G : Vans.
M-E : Converse.

Essence ou diesel ? C'est pour notre ami Minmin...
G : Essence
M-E : Pour Minmin ? Tu connais cette anecdote ? Ahhhhh !!! (rires). On a été cons !

Propagandhi ou Propaganda ?
G : Tu rigoles ? Propagandhi !

Burning Heads ou Tagada Jones ?
G : Burning Heads.
M-E : On est plus proches musicalement de Burning Heads.

Grimbergen ou Grimskunk ?
G : Grimskunk !

Radio ou TV ?
G : Radio
M-E : Podcast !

Vulgaires ou Machins ?
G : Vulgaires
M-E : Machins !