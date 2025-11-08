Mazette, après tant d'années d'absence, les Vulgaires Machins enquillent une deuxième tournée française en deux ans ! L'occasion était trop belle de soumettre à Guillaume et Marie-Eve notre questionnaire démoniaque !
Vulgaires Machins
Live ou studio ?
Guillaume : Impossible de répondre à ça. Live ou studio ? Les deux sont complémentaires. Tu préfères avoir un cœur ou une tête ? De l'oxygène ou de l'eau ?
Marie-Eve : Les deux ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre.
Fender ou Gibson ?
G : Gibson
M-E : Gibson
Ici, on est au JDM. Alors, Jardin du Michel ou Journal de Montréal ?
M-E : Jardin du Michel (rires)
Fanzine ou webzine ?
G : Fanzine.
Rage Against The Machine ou Against Me! ?
G : Against Me!; les deux sont géniaux, mais Against Me! sont plus proches de nos influences.
M-E : Against Me!
Les Sheriff ou les Béru ? Attention, Mr Cu! lit le zine ! (rire général)
G : Béru !!! (rires)
Festival ou club ?
M-E : Festival.
G : Club.
Label ou auto-production ?
M-E : Coproduction !
CD ou vinyle ?
G : Vinyle.
M-E : D'accord (rires)
Acoustique ou électrique ?
G : Électrique.
M-E : Électrique.
Paris ou Montréal ?
G : Montréal.
M-E : Montréal.
Poutine ou Trump ?
G : Je refuse de répondre à ça (rires)
M-E : Aucun !
Poutine ou raclette ?
G : Raclette.
M-E : Poutine.
Football ou baseball ?
G : Football
M-E : Football.
Vans ou Converse ?
G : Vans.
M-E : Converse.
Essence ou diesel ? C'est pour notre ami Minmin...
G : Essence
M-E : Pour Minmin ? Tu connais cette anecdote ? Ahhhhh !!! (rires). On a été cons !
Propagandhi ou Propaganda ?
G : Tu rigoles ? Propagandhi !
Burning Heads ou Tagada Jones ?
G : Burning Heads.
M-E : On est plus proches musicalement de Burning Heads.
Grimbergen ou Grimskunk ?
G : Grimskunk !
Radio ou TV ?
G : Radio
M-E : Podcast !
Vulgaires ou Machins ?
G : Vulgaires
M-E : Machins !
Merci à Guillaume (on s'écrit) et Marie-Eve, merci à Marion du Jardin du Michel et merci à Thib Pressure pour ce qu'il sait.
Photo : Marie d'Emm.
Publié dans le Mag #66