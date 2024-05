Du punk rock sur Fun Radio ? Douce époque du début des années 90 avec l'explosion de ce style musical : dookie de Green Day cartonne, Let's go de Rancid et Punk in Drublic de Nofx prennent la vague, et on a même "Come out and play" de The Offspring qui devient donc l'improbable jingle de la pub tv de Fun Radio. Autre époque ! Depuis, je ne sais même plus si Fun Radio existe (enfin si, j'ai vérifié, mais ils sont plus sur du David Guetta que du Cannibal Corpse, ...et puis bon, ils n'ont quand même jamais vraiment été rock'n'roll, même il y a 30 ans), et depuis le souffle punk rock californien est pas mal retombé. Mais autour de 1993-1995, c'était l'euphorie, et Epitaph faisait signer à tour de bras les groupes plus ou moins renommés. C'est ainsi qu'en 1995, Firme, deuxième album des Voodoo Glow Skulls sort sur le label de Mr Brett. Un groupe de punk-rock de plus dans le catalogue ? Alors oui, mais pas que.



Car dès le premier track, "Shoot the moon", une section cuivre s'incruste dans l'introduction faussement calme, des cuivres plus destinés à marquer le tempo qu'à imprimer une mélodie. Puis les chiens sont lâchés : rythme punk rock effréné, guitare syncopée en surchauffe, chant aboyé, les cuivres (trompette, sax, trombone) qui essayent de garder le rythme dans ce qui pourrait sembler être un jeu à celui qui joue le plus vite. C'est du ska punk ou du skacore comme aiment se définir les Voodoo ? Chacun son opinion. Les 16 titres s'enchainent vite, surtout qu'ils dépassent rarement 3 minutes, avec un style caractéristique : le chant de Frank Casillas toujours dans la gueulante qui ne déborde pas d'une demie-octave, la section basse batterie guitare de respectivement Jorge Casillas, Jerry O'Neill, Eddie Casillas, qui applique le mantra du punk rock : pas de solo, pas de gimmicks, pas de répit. Les cuivres, omniprésents, chargés de renforcer l'effet de flux ou d'agrémenter les breaks ou autres petites respirations, mais pas de développer une mélodie. Une sensation de submersion sonore, entrecoupée de quelques micro-respirations ou changement de tempo. On pourra quand même trouver un titre instrumental purement ska "Malas Palabras" et un titre plus ska-punk classique "Land of misfits toys". Pour le reste, à l'image de "Give me someone I can trust", c'est une vague sonore, c'est les Voodoo Glow Skulls. C'est une marque de fabrique qui n'a pas changé depuis 30 ans et leurs 10 albums, malgré pas mal de turn-over dans le groupe, notamment le départ de Frank Casillas en 2017, mais brillamment remplacé par Efrem Schulz. Et puis comme les Voodoo sont généreux et se rappellent à leurs origines hispaniques, ils avaient sorti simultanément une version espagnole de Firme. Deux fois plus de skacore and more.

Eric

Publié dans le Mag #58