Comme le bon vin, plus le temps passe et plus Von Pariahs vieillit bien. Le troisième album des Nantais, Radiodurans, est arrivé dans les bacs en octobre dernier avec dix nouveaux titres produits par Éric Pasquereau (le guitariste-chanteur de Papier Tigre) et mixé par le compositeur et producteur australien basé à Londres Aaron Cupples (Civil Civic, Tropical Fuck Storm, Dan Kelly...). Faisant référence à une bactérie extraordinairement résistante découverte en 1956 et nommée Deinococcus radiodurans, ce nouvel album fait preuve de brillantes intentions, à la fois en poursuivant sur cette densité sonore débutée sur son prédécesseur (mais en mieux) et qui sied si bien à ses compos, et en livrant des titres aboutis démontrant ici que Von Pariahs est capable de se remettre en question.



En effet, il fut reproché au sextet de peut-être trop rester dans sa zone de confort même s'il avait su évoluer notablement entre ses deux premiers disques (grosso-modo en passant du post-punk à quelque chose de plus rock n'roll). Sur Radiodurans, on s'étonne par exemple de les voir s'aventurer sur des titres à la fois un peu casse-gueule, pas direct pour un sou, comme l'oppressante ''Suffocate" ; sur des plages très mélodiques et planantes ("The west" et "Envious eyes") ; ou bien sur "The bigger picture" et "Decisions" qui révèlent des sonorités exubérantes et rugissantes se posant sur un substrat rythmique extrêmement solide. J'en passe et probablement des meilleurs. Mais au milieu de tout ça, quelques morceaux peinent néanmoins à s'imposer et égaler le reste comme la dispensable et téléphonée "Nothing something", ou "No legs" qui foncièrement n'est pas mauvaise en soit, mais qui n'apporte pas le petit "plus", de par son manque d'originalité.



La force de ce Radiodurans est également à chercher du côté du chant de Sam qui pète le score. Sa présence est incommensurable sur ces dix plages, un réel sixième instrument très expressif qui en impose dans presque tous les registres vocaux (c'est pas Freddie Mercury, hein !), comme si chaque titre était un live du groupe et qui lui confère une puissance de feu indéniable. Les Von Pariahs semblent avoir trouvé leur voie avec ce nouvel album.

Ted