Ces Volfoni-là n'ont rien contre "les gugusses de Montauban" et ne souhaitent pas les "éparpiller façon puzzle". Ils sont de Montaigu (en Vendée) et viennent de sortir leur premier EP, dans un style rock, mi-punk, mi-métal. Avec des textes en français, et une tessiture vocale proche de Kemar des No One, le chanteur Gabi emmène ses 5 comparses sur les 5 titres de leur premier EP. Oui, tu auras donc noté qu'ils sont 6, et ça semble beaucoup pour un groupe de rock classique, plus souvent cantonné à 3 ou 4 autour du triptyque guitare/basse/batterie. Mais Volfoni a un petit truc en plus : une (mini) section cuivre avec Pak à la trompette et Poussin au saxo qui viennent compléter Boris à la batterie, Rafu à la guitare et Tab à la basse. Cet apport cuivré ne change pas l'orientation musicale, il n'est là pour la jouer bebop, swing ou jazz mais pour amplifier le rock agressif et vitaminé de Volfoni. Eh oui, à l'image de Rocket From The Crypt, on peut faire du pur rock avec sax et trompette. D'ailleurs, si le loup sur la pochette montre les crocs, c'est pour mieux te croquer mon enfant. Alors laisse-toi mordiller les lobes.

Eric