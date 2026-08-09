Derrière ce nom intriguant se cache un trio de Bretons échoués à Paris qui jouent ensemble depuis 2011. C'est seulement en 2023 que naît Vitiligoes autour d'Antoine à la guitare, Thomas au synthé et au chant, et Clément à la batterie. Une gestation assez longue, additionnée à une amitié sans faille et à une vision convergente de la musique, explique sans doute la maturité qui transpirent déjà sur leur premier EP, Rapakivi, sorti en septembre dernier. Ce titre de disque est un emprunt au finnois, un mot signifiant le nom d'une roche granitique qui se désagrège facilement. Un peu comme la musique du trio construite sur cette tension permanente entre structures solides et fragmentations sonores.



Classer de manière catégorique Vitiligoes dans une case relève du casse-tête. C'est du rock à coup sûr, mais les styles sont multiples : un peu de post-rock, parfois du math-rock, c'est souvent noisy et psyché par instants, une sensibilité pop affleure même quelque fois les textures abrasives de leur terrain de jeu mouvant. On pense parfois aux tensions nerveuses de Carver, à la précision chirurgicale d'Electric Electric ou encore aux déflagrations instrumentales de Pneu. Mais la musique du trio est assez singulière pour qu'on puisse taxer de plagiat leur intelligence de composition. Derrière leur énergie, leurs bifurcations rythmiques ainsi que leurs lignes mélodiques piquantes, la voix de Thomas se glisse légèrement en retrait, telle une voix intérieure qui contemplerait les turbulences plutôt que de les dominer.



L'éloquence sonore du groupe et son esprit de vagabondage ne doit en aucun cas être un frein à l'écoute de leur premier essai. Vitiligoes s'est assez creusé les méninges pour le composer d'une manière assez fluide et équilibrée pour que chaque vibration et chaque éclat nous pénètre le cerveau sans trop de heurt. Ce disque irrigue simplement les champs de la créativité, et à l'évidence, sous la surface de Rapakivi, il reste encore tout un massif à découvrir.

Ted

Publié dans le Mag #70