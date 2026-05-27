Créé en 2017, Virgin Prozak sort enfin sont premier album. Et c'est un beau LP qui va faire plaisir au fan de la scène des 90' notamment du grunge. Il y a des genres musicaux qui ont bouleversé le monde bien au-delà des amateurs de musique. Ce fut le cas du grunge. Une explosion générationnelle, un cri de douleur musical. Puis cela devient à la fois intemporel et cristallisé dans le temps. Les Belges de Virgin Prozak ont réussi quelques choses de rare : garder l'énergie vitale originelle du grunge tout en lui donnant une modernité du plus bel effet. En même temps, avec la noirceur et l'angoisse que traverse notre époque, le grunge est sans aucun doute d'une actualité incontournable. La musique de Virgin Prozac a des couleurs sombres comme notre époque, mais aussi chaude avec ses inspirations metal qui donne des notes positives à l'ensemble. Tout au long de l'album, on se laisse porter par un son tout aussi percutant que langoureux. Les Namurois nous bercent dans un spleen métallique puissant avec des compositions qui s'enchaînent sans accroc. Un album à écouter en boucle, encore et encore. Un beau moment que vous ne devez pas manquer.

Nolive85

Publié dans le Mag #69