Cousin de John Lee Hooker et accompagnateur de Muddy Waters, Earl Hooker est une légende du blues. Ce dernier meurt à l'âge de quarante ans d'une tuberculose. Ce musicien laisse derrière lui une discographie bien fournie et un jeu à la guitare qui aura inspiré Buddy Guy, Keith Richards (The Rolling Stones), BB King ou encore Jimmy Page (ex-Led Zeppelin).



Quelques années plus tard, le blues voit naître The Vine Street Shuffle. Le trio (presque) toujours instrumental est composé de Philippe Quinette à la contrebasse, Aliocha Thévenet à la guitare et Marc Delvas à la batterie. Pour son premier album, la formation rend hommage à Earl "Zebedee" Hooker avec douze reprises. Les morceaux chantés représentent un quart de l'album ("You gotta lose", "The misfit", "You don't want me"). C'est un peu l'occasion d'inviter les copains. Earl Hooker, c'était surtout un guitariste blues au jeu exceptionnel. La sélection des titres permet évidemment de mettre cela en évidence. "Blue guitar" est ancré sur les berges du Mississippi. C'est un blues classique et authentique. La partie de guitare est réalisée en slide. Ce morceau avait été popularisé par Muddy Waters sous le titre "You shook me" (1962).



La technique de Earl Hooker pouvait - à la manière d'un Chuck Berry - virer à la démonstration ("Frog hop/The leading brand medley", "Galoping horses a lazy mule", "Guitar rhumba"). Accompagné à merveille par la session rythmique, Aliocha Thévenet en fait une illustration bluffante. Avec ce premier album, The Vine Street Shuffle a réussi à se frotter à la musique du Maître avec une facilité déconcertante. Tous les amateurs de blues feront tourner l'album en boucle. Et en attendant un deuxième album, remercions la formation d'avoir faire revivre Earl Hooker.

Julien

Publié dans le Mag #71