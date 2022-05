Et dernièrement (juste avant le bouclage de numéro 49 !), c'est au tour de Reviens d'avoir les honneurs de l'EP au même nom. Morceau dans un registre pop punk, Reviens est aussi hypnotique que bouleversant. Je te renvoie à l'écoute de Sous la peau. Et pour cet EP, pas de remix mais deux covers bouleversantes : "La nuit je mens" d'Alain Bashung, une reprise enregistrée dans l'urgence, avec les moyens du bord pour une commande il y a huit ans pour Ouï FM, puis quelque peu retouchée (avec l'intervention d'Erica Nockalls) sans pour autant en modifier la substantifique moelle. Puis c'est à l'écorché vif "Atmosphere" de Joy Division dans une ambiance lancinante et lumineuse. Ces deux morceaux qui ont marqué le parcours de Jean-Charles Versari sont sublimés par la performance des musiciens. Merci Versari, vraiment, merci pour ces moments.

gui de champi