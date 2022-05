Il y a un peu plus d'un an, j'ai été quelque peu bouleversé par Sous la peau, troisième album de Versari. La chronique de ce disque évoquait "une sacré aventure sonore", "trente minutes d'expériences sensitives", "goût enivrant et paradoxal de dureté des textes et de sons atmosphériques". Relire cet article (et réécouter le disque) m'a replongé dans ce spleen sonore. À six mois d'intervalle, le groupe fait paraître deux EP reprenant deux moments forts de Sous la peau (avant, espérons-le, un nouvel album le plus vite possible !).



Brûle, tout d'abord. Ce maxi quatre titres paru en juin dernier, propose, outre la "radio edit" du single, deux remix de ce titre par Gareth Jones (producteur de Depeche Mode et Interpol, excusez du peu) et la violoniste Erica Nockalls (The Wonder Stuff), ainsi qu'un remix de l'excellent "Des images" par la team School Daze. Ces artistes subliment à leur manière la voix intrigante et la qualité des textes de Jean-Charles Versari. Un bel hommage avec une relecture musicale saisissante et passionnante d'un morceau qui l'est tout autant.

